Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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З рудим коротким волоссям: Білик здивувала фанатів світлиною
Ірина Білик здивувала архівним фото, на якому шанувальники її ледь впізнали. У кадрі артистка позує зовсім юною і з рудим волоссям.
Який вигляд Білик мала в юності
На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала архівний знімок та запропонувала підписникам відгадати, в якому році він був зроблений.
На фото Ірина зображена з короткостриженим волоссям рудого кольору. Поруч з нею позує чоловік, особистість якого вона не розсекретила.
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У коментарях підписники висловлюють припущення щодо того, хто зображений на фото з Білик. Серед версій – Ігор Карнелюк, Олександр Ягольник, Юрій Фальоса, Євген Нищук, Тарас Чубай.
Водночас фани зізнаються, що ледь впізнали Ірину, адже з роками вона дуже змінилися.
- Я й Ірочку не впізнала, тим паче молодого чоловіка.
- Ледь впізнала Ірину Білик, проста невинна дівчина.
- Взагалі як інша людина.
- Ви – красуня, обожнюю.
- Яка ви класна! Я була на вашому концерті, коли ви були в цьому стилі! Любила вас завжди.
- Історичне фото. Старт людини-легенди з піснями нашої молодості. Дякую, Ірино, за чудові пісні, які навіюють смак і запах молодості, – пишуть у коментарях.
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