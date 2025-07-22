Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

З рудим коротким волоссям: Білик здивувала фанатів світлиною

Ірина Білик
Фото: Ірина Білик

Ірина Білик здивувала архівним фото, на якому шанувальники її ледь впізнали. У кадрі артистка позує зовсім юною і з рудим волоссям.

Який вигляд Білик мала в юності

На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала архівний знімок та запропонувала підписникам відгадати, в якому році він був зроблений.

На фото Ірина зображена з короткостриженим волоссям рудого кольору. Поруч з нею позує чоловік, особистість якого вона не розсекретила.

Зараз дивляться

У коментарях підписники висловлюють припущення щодо того, хто зображений на фото з Білик. Серед версій – Ігор Карнелюк, Олександр Ягольник, Юрій Фальоса, Євген Нищук, Тарас Чубай.

Водночас фани зізнаються, що ледь впізнали Ірину, адже з роками вона дуже змінилися.

  • Я й Ірочку не впізнала, тим паче молодого чоловіка.
  • Ледь впізнала Ірину Білик, проста невинна дівчина.
  • Взагалі як інша людина.
  • Ви – красуня, обожнюю.
  • Яка ви класна! Я була на вашому концерті, коли ви були в цьому стилі! Любила вас завжди.
  • Історичне фото. Старт людини-легенди з піснями нашої молодості. Дякую, Ірино, за чудові пісні, які навіюють смак і запах молодості, – пишуть у коментарях.
Читайте також
Полетіла дуже рано: Ірина Білик вшанувала маму, яку втратила пʼять років тому
Ірина Білик

Пов'язані теми:

Ірина Білик
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь