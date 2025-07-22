З рудим коротким волоссям: Білик здивувала фанатів світлиною

Ірина Білик здивувала архівним фото, на якому шанувальники її ледь впізнали. У кадрі артистка позує зовсім юною і з рудим волоссям.

Який вигляд Білик мала в юності

На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала архівний знімок та запропонувала підписникам відгадати, в якому році він був зроблений.

На фото Ірина зображена з короткостриженим волоссям рудого кольору. Поруч з нею позує чоловік, особистість якого вона не розсекретила.

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У коментарях підписники висловлюють припущення щодо того, хто зображений на фото з Білик. Серед версій – Ігор Карнелюк, Олександр Ягольник, Юрій Фальоса, Євген Нищук, Тарас Чубай.

Водночас фани зізнаються, що ледь впізнали Ірину, адже з роками вона дуже змінилися.

Я й Ірочку не впізнала, тим паче молодого чоловіка.

Ледь впізнала Ірину Білик, проста невинна дівчина.

Взагалі як інша людина.

Ви – красуня, обожнюю.

Яка ви класна! Я була на вашому концерті, коли ви були в цьому стилі! Любила вас завжди.

Історичне фото. Старт людини-легенди з піснями нашої молодості. Дякую, Ірино, за чудові пісні, які навіюють смак і запах молодості, – пишуть у коментарях.

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