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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Атака на Киев: повреждена школа и дома, есть погибшие и более полусотни пострадавших

атака на Київ 31 липня 2025 року
Атака на Київ 31 липня 2025 року. Фото: МВС
атака на Київ 31 липня 2025 року
Атака на Київ 31 липня 2025 року. Фото: МВС
атака на Київ 31 липня 2025 року
Атака на Київ 31 липня 2025 року. Фото: МВС
атака на Київ 31 липня 2025 року
атака на Київ 31 липня 2025 року
атака на Київ 31 липня 2025 року

Во время комбинированой атаки на Киев сегодня, 31 июля, российские войска избивали беспилотниками и ракетами.

Атака на Киев 31 июля: какие последствия

По состоянию на 7:00 утра в результате атаки на Киев известно о по меньшей мере 52 пострадавших, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным главы Киевской военной администрации Тимура Ткаченко —  шесть человек погибли, среди них — ребенок.

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В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома.

Экстренные службы работают на месте. Здесь известно о 4 погибших, среди которых 6-летний мальчик.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. Тут погибли двое людей.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

По состоянию на 6:00 утра известно о 20 пострадавших жителях города.

– Уже 48 пострадавших в столице. 29 из них – в больницах. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов, – написал Кличко в своем телеграмм-канале.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 31 июля.

Российские войска атаковали столицу Украины сначала ударными беспилотниками, а впоследствии нанесли ракетный удар.

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Фото: МВД

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Война в УкраинеВиталий КличкоВзрывКиїв
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