Атака на Киев: повреждена школа и дома, есть погибшие и более полусотни пострадавших

Во время комбинированой атаки на Киев сегодня, 31 июля, российские войска избивали беспилотниками и ракетами.

Атака на Киев 31 июля: какие последствия

По состоянию на 7:00 утра в результате атаки на Киев известно о по меньшей мере 52 пострадавших, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным главы Киевской военной администрации Тимура Ткаченко — шесть человек погибли, среди них — ребенок.

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В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома.

Экстренные службы работают на месте. Здесь известно о 4 погибших, среди которых 6-летний мальчик.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. Тут погибли двое людей.

В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

По состоянию на 6:00 утра известно о 20 пострадавших жителях города.

– Уже 48 пострадавших в столице. 29 из них – в больницах. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов, – написал Кличко в своем телеграмм-канале.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 31 июля.

Российские войска атаковали столицу Украины сначала ударными беспилотниками, а впоследствии нанесли ракетный удар.

Фото : МВД

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