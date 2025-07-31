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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Ротару висловилася про атаку на Київ 31 липня: що опублікувала артистка

Софія Ротару
Фото: Софія Ротару

Народна артистка України Софія Ротару відреагувала на комбіновану атаку на Київ сьогодні, 31 липня, під час якої російські війська били безпілотниками та ракетами.

Кількість поранених унаслідок обстрілу столиці зросла до 11 людей, понад 130 осіб дістали поранення, серед них – 12 дітей. Ротару не залишилася осторонь трагедії й висловилася про російську атаку у сторис в Instagram.

Реакція Ротару на обстріл Києва 31 липня

Артистка опублікувала фото житлової багатоповерхівки у Святошинському районі Києва, куди влучила російська ракета. Внаслідок атаки було зруйновано цілий під’їзд.

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– Київ…, – підписала знімок Ротару, додавши емодзі у вигляді розбитого серця та геолокацію.

Софія Ротару

Фото: Софія Ротару/Instagram

Зазначимо, що Софія Ротару періодично виходить на зв’язок із підписниками у сториз в Instagram.

Зазвичай співачка або вітає українців зі святами, або реагує на трагічні події, як-от російські атаки на наші міста. Ротару робить це стримано — публікує тематичні зображення або фото з наслідками обстрілів.

Раніше сестра артистки заявляла, що, попри війну, Ротару залишається в Україні. За словами Ауріки, Софія дуже хвилюється через все, що відбувається у нашій державі.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Київ значних пошкоджень зазнала квартира Катерини Соляр. В оселі телеведучої вибиті вікна, вирвані двері, знищені меблі, обвалилася стеля. На щастя, сама Катерина вціліла.

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