Звезда корейских дорам Сон Ен Гю найден мертвым в собственной машине

Южнокорейский актер Сон Ен Гю был найден мертвым в понедельник утром в городе Йонине, к югу от Сеула. Ему было 55 лет.

Умер актер Сон Ен Гю – что известно

Тело актера обнаружили в припаркованной машине в районе Чхэонин-гу около восьми утра по местному времени. Как сообщают местные правоохранители, признаков насильственной смерти не было, предсмертной записки также не нашли. По одной из версий, это было самоубийство.

В начале этого лета Сон Ен Гю оказался в центре скандала из-за вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он проехал около пяти километров с уровнем алкоголя в крови, достаточным для лишения водительских прав согласно южнокорейскому законодательству. Под стражу актера не брали.

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После этого Сон Ен Гю отказался от роли в театральной постановке Shakespeare in Love и потерял роли в двух сериалах.

У актера остались жена и две дочери.

Где снимался Сон Ен Гю

Актерский дебют Сон Ен Гю состоялся в 1994 году в детском мюзикле. За три десятилетия он построил стабильную карьеру в театре, кино и телевидении. Его особенно ценили за роли второго плана, где он отличался сдержанностью, глубоким психологизмом и чувством меры.

Наиболее известной стала его роль шефа Чоя в фильме Экстремальная работа (Extreme Job). Она вышла в 2019 году и является одной из самых успешных в южнокорейском кинопрокате. Среди других проектов с участием Сон Ён Гю — сериалы Трюк (Trick), Лига печи (Stove League), Бейсболистка (Baseball Girl) и Гиена (Hyena).

Смерть Сон Ен Гю вызвала новую волну обсуждений психологического давления на представителей корейской индустрии развлечений и ментального здоровья в целом.

Источник : Variety

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