Звезда корейских дорам Сон Ен Гю найден мертвым в собственной машине
Южнокорейский актер Сон Ен Гю был найден мертвым в понедельник утром в городе Йонине, к югу от Сеула. Ему было 55 лет.
Умер актер Сон Ен Гю – что известно
Тело актера обнаружили в припаркованной машине в районе Чхэонин-гу около восьми утра по местному времени. Как сообщают местные правоохранители, признаков насильственной смерти не было, предсмертной записки также не нашли. По одной из версий, это было самоубийство.
В начале этого лета Сон Ен Гю оказался в центре скандала из-за вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он проехал около пяти километров с уровнем алкоголя в крови, достаточным для лишения водительских прав согласно южнокорейскому законодательству. Под стражу актера не брали.
После этого Сон Ен Гю отказался от роли в театральной постановке Shakespeare in Love и потерял роли в двух сериалах.
У актера остались жена и две дочери.
Где снимался Сон Ен Гю
Актерский дебют Сон Ен Гю состоялся в 1994 году в детском мюзикле. За три десятилетия он построил стабильную карьеру в театре, кино и телевидении. Его особенно ценили за роли второго плана, где он отличался сдержанностью, глубоким психологизмом и чувством меры.
Наиболее известной стала его роль шефа Чоя в фильме Экстремальная работа (Extreme Job). Она вышла в 2019 году и является одной из самых успешных в южнокорейском кинопрокате. Среди других проектов с участием Сон Ён Гю — сериалы Трюк (Trick), Лига печи (Stove League), Бейсболистка (Baseball Girl) и Гиена (Hyena).
Смерть Сон Ен Гю вызвала новую волну обсуждений психологического давления на представителей корейской индустрии развлечений и ментального здоровья в целом.