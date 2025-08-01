Почему умер Халк Хоган: судмедэксперты назвали причину

Культовый рестлер и кинозвезда 90-х Халк Хоган скончался от инфаркта. Об официальной причине смерти сообщил судебно-медицинский центр округа Пинеллас в штате Флорида.

24 июля 71-летнего Хогана (настоящее имя Терри Боллеа) нашли без сознания в его доме в Клируотере. Прибывшие на вызов медики доставили его в больницу Morton Plant, однако спасти не смогли – смерть констатировали в реанимации.

Представители семьи подтвердили утрату, отметив, что она стала для них большой неожиданностью. Тело передали судмедэкспертам, а впоследствии семья подала запрос на кремацию. Ее дата пока не разглашается.

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Почему умер Халк Хоган

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, Хоган умер в результате острого инфаркта миокарда – внезапного нарушения кровотока к сердцу.

В документах также упоминается, что у него был нерегулярный сердечный ритм и хронический лимфолейкоз – форма рака крови, о которой ранее публично не сообщалось. Смерть признана естественной.

В мае Халк Хоган перенес сложную операцию на шее. Это вызвало волну слухов в СМИ о критическом состоянии звезды. Впрочем, жена Скай Дэйли публично опровергла эти заявления, а менеджер Джимми Харт также уверял, что рестлер чувствует себя “феноменально”.

Реакция на смерть Халка Хогана

После смерти знаменитости близкие опубликовали трогательные посты в память о нем. Жена написала, что ее сердце разбито, и она до сих пор не может осознать утрату.

Дочь Брук призналась, что почувствовала момент смерти отца еще до того, как узнала новость. Бывшая жена Хогана Линда с болью призналась, что до сих пор любит его.

Сын Ник поделился архивными фотографиями с отцом и назвал его “лучшим другом”. Память Хогана почтили и в WWE – на шоу Monday Night Raw устроили специальную мемориальную церемонию.

Источник : PageSix

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