Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом

Телеведущая Леся Никитюк, которая почти два месяца назад родила сына, поразила подписчиков своим внешним видом.

В комментариях даже в шутку вызвали “полицию материнства”, чтобы “арестовать Лесю Ивановну за нарушение представлений о новоиспеченных мамочках”.

Леся Никитюк поразила образом после родов

На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала серию фото в нежно-голубом кружевном костюме.

Сейчас смотрят

Никитюк надела блузу-разлетайку и короткую юбку, продемонстрировав стройную фигуру и роскошные формы.

– Знаю, не эти фото вы ждали, но пока так, – подразнила фолловеров Леся, явно намекая на отсутствие фото малыша.

К слову, актер и главный герой Холостяк 14 Тарас Цымбалюк написал в комментариях, что именно такие фото он и ждал. Другие поклонники Леси Никитюк сошлись во мнении, что звезда выглядит непревзойденно.

Можно хоть раз пузо по-нормальному вывалить?! Совесть имейте, Леся Ивановна, всего два месяца после родов прошло!

О, богиня Леся, подари нам всем такие длинные ноги и такую шикарную фигуру!

Полиция материнства! Арестуйте Лесю Ивановну за нарушение представлений о новоиспеченных мамочках!

Ни стыда, ни совести! Нельзя быть такой красивой!

Не всем везет иметь такой бомбический вид после родов.

Вместе с тем некоторые комментаторы считают, что подобные фотографии могут вызвать комплексы у других молодых мам, которые недовольны своей фигурой после родов. Так, одна из подписчиц попросила Лесю Никитюк рассказать об опыте материнства вместо публикации “вылизанных инстафоток”.

Вместо этого другие подписчики напомнили, что ведущая постоянно работала и продолжает работать над собой, в частности занимается спортом и придерживается правильного питания. По их мнению, именно это позволило ей сохранить фигуру во время беременности и после родов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.