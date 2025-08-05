Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом

Телеведуча Леся Нікітюк, яка майже два місяці тому народила сина, вразила підписників своїм зовнішнім виглядом.

В коментарях навіть жартома викликали “поліцію материнства”, щоби “заарештувати Лесю Іванівну за порушення уявлень про новоспечених матусь”.

Леся Нікітюк вразила образом після пологів

На своїй сторінці в Instagram телезірка опублікувала серію фото в ніжно-блакитному мереживному костюмі.

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Нікітюк вбралася у блузу-розлітайку та коротку спідницю, продемонструвавши струнку фігуру та розкішні форми.

– Знаю, не ці фото ви очікували, але поки так, – піддражнила фоловерів Леся, вочевидь, натякаючи на відсутність фото малюка.

До слова, актор та головний герой Холостяк 14 Тарас Цимбалюк написав у коментарях, що саме на такі фото він і чекав. Інші шанувальники Лесі Нікітюк зійшлися в думці, що зірка має неперевершений вигляд.

Можна хоч раз пузо по нормальному вивалить?! Совість майте, Лесю Іванівно, лише два місяці після пологів пройшло!

О, богине Лесю, подаруй нам всім такі довгі ноги й таку шикарну фігуру!

Поліціє материнства! Заарештуйте Лесю Іванівну за порушення уявлень про новоспечених матусь!

Ні сорому, ні совісті! Не можна бути такою красивою!

Не всім щастить мати такий бомбічний вигляд після пологів.

Водночас дехто з коментаторів вважає, що подібні світлини можуть спричинити комплекси в інших молодих матусь, які незадоволені власною фігурою після пологів. Так, одна з фоловерок попрохала Лесю Нікітюк розповісти про досвід материнства замість публікації “вилизаних інстафоток”.

Натомість інші підписники нагадали, що ведуча постійно працювала та продовжує працювати над собою, зокрема займається спортом та дотримується правильного харчування. На їхню думку, саме це дозволило їй зберегти фігуру під час вагітності та після пологів.

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