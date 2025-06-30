Июнь, который запомнится навсегда: Никитюк показала фото из роддома

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, поделилась фото из роддома. Эти снимки она объединила в посте с воспоминаниями об июне 2025 года.

Леся Никитюк показала фото из роддома

Открывает подборку фотография ню, сделанная в ванной, на которой Никитюк предстает прямо перед родами. Также в карусели можно увидеть счастливых новоиспеченных родителей и трогательный снимок из укрытия. На нем молодой папа, военный Дмитрий Бабчук, наклоняется над люлькой сына.

– Июнь, который запомнится навсегда, – подписала рекап Леся, добавив эмодзи в виде белых сердец и малыша.

Напомним, что звезда все время, пока была в положении, не раскрывала публично, что беременна, и не рассказывала никаких подробностей.

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Впервые фото с животиком Никитюк выставила тогда, когда, скорее всего, уже родила сына. В сети предполагают, что малыш появился на свет 15 июня, тогда как о беременности ведущая объявила днем позже.

Никитюк о слухах относительно суррогатного материнства

Более того, есть и те, кто обвиняет знаменитость в оплате услуг суррогатного материнства. Такие предположения возмутили Лесю Никитюк, поэтому ранее в сториз она с присущим ей юмором развеяла все слухи.

– Всем желаем таких обвинений. С уважением, владелец Роллс Ройса и телеведущая, которая оплатила суррогатную мать! – ответила телезвезда.

К слову, Леся Никитюк призналась, что друзья и знакомые советуют ей нанять няню, чтобы облегчить себе уход за младенцем. Однако молодая мама заявила, что пока наслаждается новым статусом и временем, проведенным с сыном.

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