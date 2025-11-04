Актер Остап Ступка признался, планирует ли жениться на любимой Маргарите Ткач, которая моложе его на 35 лет.

Вместе с тем Ступка поразмыслил о том, чтобы стать отцом в четвертый раз.

Остап Ступка о свадьбе

Актер и его избранница в первом большом совместном интервью поделились своими взглядами на брак.

Выяснилось, что Маргарита не против официально оформить отношения, в частности из-за сложной ситуации в стране. В то же время она подчеркнула, что не стремится к громкому празднованию – достаточно ближайшего круга.

– У меня нет желания устраивать свадьбу на 100 человек с белым пышным платьем. Нет, мне важно иметь семью и, возможно, какое-то юридическое подкрепление этому, – пояснила девушка.

Остап Ступка рассказал, что сейчас чувствует себя спокойно без официального статуса женатого мужчины.

– Мне нужна пауза. Имея за плечами четыре брака, я смотрел на своих родителей – они прожили вместе 45 лет, один брак. И я думал, что у меня будет так же. Но жизнь вносит свои коррективы. Мне комфортно в этой паузе, – признался актер.

Несмотря на то, что в театре его в шутку подкалывают насчет пятой свадьбы, сам Ступка уверяет, что не спешит и ценит гармонию, которую имеет. Маргарита же не скрывает, что со временем хотела бы выйти замуж.

При этом в вопросе материнства возлюбленная Остапа Ступки не торопится. По словам девушки, в ближайшие десять лет она планирует строить карьеру и не собирается в декрет. Актер, у которого уже трое детей, поддерживает свою избранницу в этом желании.

