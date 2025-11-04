Актор Остап Ступка зізнався, чи планує одружуватися із коханою Маргаритою Ткач, яка молодша за нього на 35 років.

Разом із тим Ступка поміркував про те, щоби стати батьком учетверте.

Остап Ступка про весілля

Актор та його обраниця у першому великому спільному інтервʼю поділилися власними поглядами на шлюб.

Зараз дивляться

Зʼясувалося, що Маргарита не проти офіційно оформити стосунки, зокрема через складну ситуацію в країні. Водночас вона підкреслила, що не прагне гучного святкування – достатньо найближчого кола.

– В мене немає бажання влаштувати весілля на 100 людей з білою пишною сукнею. Ні, мені важливо мати сім’ю і, можливо, якесь юридичне підкріплення до цього, – пояснила дівчина.

Остап Ступка розповів, що нині почувається спокійно без офіційного статусу одруженого чоловіка.

– Мені потрібна пауза. Маючи за плечима чотири шлюби, я дивився на своїх батьків — вони прожили разом 45 років, один шлюб. І я думав, що в мене буде так само. Але життя вносить свої корективи. Мені комфортно в цій паузі, – зізнався актор.

Попри те, що в театрі його жартома підколюють щодо п’ятого весілля, сам Ступка запевняє, що не поспішає і цінує гармонію, яку має. Маргарита ж не приховує, що з часом хотіла б вийти заміж.

При цьому у питанні материнства кохана Остапа Ступки не квапиться. За словами дівчини, у найближчі десять років вона планує будувати карʼєру і не збирається у декрет. Актор, що вже має трьох дітей, підтримує свою обраницю у цьому бажанні.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Слава Дьомін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.