В пятницу, 14 ноября, на телеканале СТБ вышел пятый выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Эта неделя стала самой экстремальной за сезон – героини провели ее в Карпатах, где вместо привычных условий их ждали палатки, походный быт и непредсказуемая погода.

В новом эпизоде Тарас общался с девушками под открытым небом, провел индивидуальную утреннюю встречу с Олей, поговорил с Юлией и Дашей перед церемонией роз, которая завершилась настоящим карпатским ливнем.

Кто не получил розу и покинул проект – читайте дальше.

Как прошел 5 выпуск Холостяка 14

Вскоре после приезда в Карпаты, которые Тарас называет одним из своих мест силы, он пригласил Диану на откровенный разговор.

Во время тет-а-тета под ночным небом девушка призналась, что до сих пор испытывает чувства к бывшему парню. Холостяк предположил, что она могла видеться с бывшим уже во время участия в проекте.

– 90% что она летала к нему. Она меня так просила, чтобы я ее отпустил, давала понять, что для нее это важно, – вспомнил Тарас.

После этого разговора Цымбалюк решил попрощаться с Дианой Зотовой, чтобы она могла разобраться в своих эмоциях.

– Я хочу каких-то реально глубоких чувств в своей жизни. И самое главное, что я к этому готов, – сказал Холостяк девушке, прежде чем проводить ее.

На следующее утро главный герой пригласил на тройное свидание Яну, Оксану и Валерию. Они покорили гору Синяк, где смогли в прямом смысле выкричать все свои эмоции.

Также девушки и Холостяк устроили пикник, во время которого Тарас и Валерия уединились, чтобы поговорить. Тогда героиня рассказала свою непростую историю о потере беременности – это стало одним из самых эмоциональных моментов эпизода.

Также у девушек была возможность сходить на индивидуальное свидание с Холостяком, но только у победительницы викторины о Тарасе Цымбалюке. Как оказалось, больше всего о нем знала Ольга.

Именно она вспомнила, в скольких странах был Цымбалюк, кто его талисман и в честь кого его назвали. В награду она получила утро с главным героем, которое Тарас назвал “самой нежной” встречей на неделе.

В день церемонии Тарас пригласил на разговор Юлю. Их общение стало продолжением событий после сложного рафтинга, на котором она была втроем с Холостяком и Дашей.

Они впервые смогли спокойно обсудить свидание и перейти к личным темам: Юлия рассказала о разводе, отношениях с бывшим мужем и о том, как восстанавливала связь с отцом после начала полномасштабной войны.

Затем он позвал Дашу, которая извинилась за резкий тон во время рафтинга и впервые открылась по-настоящему: рассказала о страхе не успеть создать семью, о ценности рода и желании передать детям “что-то важное”.

В этот момент погода резко изменилась – начался сильный ливень с молниями и шквальным ветром. Зонты едва держались в руках, но церемония роз не была отменена. Девушки пришли на нее в легких белых платьях и собственноручно сплетенных венках.

Кто покинул проект в пятом выпуске Холостяка 14

Из-за непогоды Холостяк сразу перешел к решению, даже розы пришлось раздавать в автобусе.

Цымбалюк подчеркнул, что давно присматривается к одной из участниц и понимает: несмотря на симпатию, он не чувствует между ними романтики. По его словам, разговоры оставались дружескими, а прикосновения – формальными. Он не видел шагов к сближению и взаимному влечению.

В результате проект покинула Яна Андриенко. Тарас проводил ее до машины, поблагодарил за участие и объяснил, что не хочет держать человека рядом, если не чувствует развития чувств.

Итак, в следующих эпизодах мы уже не увидим Диану и Яну. Напомним, что в прошлом выпуске Холостяка романтическое реалити покинули Юлия Артюх и Надежда Авраменко. В следующем выпуске приготовьтесь увидеть взбешенного Тараса и первый поцелуй на проекте.

