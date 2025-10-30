Генеральный директор StarLightMedia Александр Богуцкий допускает, что актер Тарас Цимбалюк может стать языковой моделью для зрителей.

Об этом он сказал на форуме Украинский — язык сильных, который состоялся в Киеве 30 октября.

Богуцкий про языковую модель для зрителей

— Положительный пример (общение на украинском языке, — Ред.) мы пытаемся как-то найти и показать в наших сериалах. Нам пока не удалось создать такого героя №1. Возможно, на эту роль претендует Цимбалюк, сейчас фантастически успешно идет наше шоу Холостяк, — отметил гендиректор StarLightMedia.

По словам Богуцкого, актер снимается во многих сериалах, в том числе в других медиахолдингах.

Сейчас смотрят

— Сейчас у нас будет такой “год Цимбалюка”, я думаю. В большинстве фильмов и сериалов будет Цимбалюк. Он прекрасный украиноязычный герой. Возможно, он вдохновит других учить украинский язык, — предположил Богуцкий.

Тарас Цимбалюк — это украинский актер театра, кино и телевидения.

В 2018-2019 годах он исполнил главную роль в фильме Черный ворон, а в 2019 году сыграл Карпа Кайдаша в телесериале Натальи Ворожбит Поймать Кайдаша.

Сейчас Тарас Цимбалюк является главным героем реалити-шоу Холостяк, которое выходит в эфир на телеканале СТБ (StarLihgtMedia).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.