Думаю, сейчас на телевидении будет “год Цимбалюка” — Богуцкий
Генеральный директор StarLightMedia Александр Богуцкий допускает, что актер Тарас Цимбалюк может стать языковой моделью для зрителей.
Об этом он сказал на форуме Украинский — язык сильных, который состоялся в Киеве 30 октября.
Богуцкий про языковую модель для зрителей
— Положительный пример (общение на украинском языке, — Ред.) мы пытаемся как-то найти и показать в наших сериалах. Нам пока не удалось создать такого героя №1. Возможно, на эту роль претендует Цимбалюк, сейчас фантастически успешно идет наше шоу Холостяк, — отметил гендиректор StarLightMedia.
По словам Богуцкого, актер снимается во многих сериалах, в том числе в других медиахолдингах.
— Сейчас у нас будет такой “год Цимбалюка”, я думаю. В большинстве фильмов и сериалов будет Цимбалюк. Он прекрасный украиноязычный герой. Возможно, он вдохновит других учить украинский язык, — предположил Богуцкий.
Тарас Цимбалюк — это украинский актер театра, кино и телевидения.
В 2018-2019 годах он исполнил главную роль в фильме Черный ворон, а в 2019 году сыграл Карпа Кайдаша в телесериале Натальи Ворожбит Поймать Кайдаша.
Сейчас Тарас Цимбалюк является главным героем реалити-шоу Холостяк, которое выходит в эфир на телеканале СТБ (StarLihgtMedia).