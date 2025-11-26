Украинский музыкант Филипп Коляденко впервые за четыре года брака раскрыл подробности о своей жене. Более того, показал ее.

Ранее он рассказывал, что его возлюбленная не из артистических кругов, но как парикмахер и стилист работает со многими представителями украинского шоу-бизнеса.

Филипп Коляденко показал свою жену

Выяснилось, что жену Филиппа зовут Нодира Тураджанова. На ее странице в Instagram указано, что она живет на два города – Киев и Ташкент. Именно она первой слышит все, что создается в домашней студии артиста.

– Она слышит все демо, потому что я работаю дома. Есть такой классный момент: когда я делаю что-то особенное, то просто поворачиваюсь со своего рабочего места и смотрю на ее реакцию. У нее часто могут быть слезы или улыбка. Она слышит каждый звук первой, – поделился Коляденко в проекте Ближе к звездам.

В соцсетях супруги не постят совместные фото, однако Нодира сопровождает творческие проекты Филиппа и его команды. Она – частый гость на киевских концертах своего мужа и активно поддерживает его. Впрочем, в туры Коляденко ездит сам, жена остается дома, чтобы присматривать за двумя собаками.

Как супруги преодолевают недоразумения

Филипп не скрывает, что именно Нодира – более эмоциональная в их паре. Иногда она может ревновать артиста к фанаткам, но все вопросы они решают честными разговорами.

– Когда не понимает – объясняю. Когда я чего-то не понимаю – она разъясняет. У нас все в этом плане налажено – это диалог. Мы много говорим и стараемся донести правду, – отметил Коляденко.

Напомним, что Филипп Коляденко родился в звездной семье хореографов Елены и Дмитрия Коляденко. Пара была вместе десять лет. Несмотря на развод, родители всегда поддерживали его, говорит музыкант.

