Впервые за четыре года брака: Филипп Коляденко показал свою жену
- Филипп Коляденко впервые за четыре года брака раскрыл, с кем женат.
- Жена артиста первой слушает все демо-записи, которые Филипп создает в домашней студии.
- На киевские концерты она приходит часто, но в гастроли не ездит.
Украинский музыкант Филипп Коляденко впервые за четыре года брака раскрыл подробности о своей жене. Более того, показал ее.
Ранее он рассказывал, что его возлюбленная не из артистических кругов, но как парикмахер и стилист работает со многими представителями украинского шоу-бизнеса.
Филипп Коляденко показал свою жену
Выяснилось, что жену Филиппа зовут Нодира Тураджанова. На ее странице в Instagram указано, что она живет на два города – Киев и Ташкент. Именно она первой слышит все, что создается в домашней студии артиста.
– Она слышит все демо, потому что я работаю дома. Есть такой классный момент: когда я делаю что-то особенное, то просто поворачиваюсь со своего рабочего места и смотрю на ее реакцию. У нее часто могут быть слезы или улыбка. Она слышит каждый звук первой, – поделился Коляденко в проекте Ближе к звездам.
В соцсетях супруги не постят совместные фото, однако Нодира сопровождает творческие проекты Филиппа и его команды. Она – частый гость на киевских концертах своего мужа и активно поддерживает его. Впрочем, в туры Коляденко ездит сам, жена остается дома, чтобы присматривать за двумя собаками.
Как супруги преодолевают недоразумения
Филипп не скрывает, что именно Нодира – более эмоциональная в их паре. Иногда она может ревновать артиста к фанаткам, но все вопросы они решают честными разговорами.
– Когда не понимает – объясняю. Когда я чего-то не понимаю – она разъясняет. У нас все в этом плане налажено – это диалог. Мы много говорим и стараемся донести правду, – отметил Коляденко.
Напомним, что Филипп Коляденко родился в звездной семье хореографов Елены и Дмитрия Коляденко. Пара была вместе десять лет. Несмотря на развод, родители всегда поддерживали его, говорит музыкант.
Фото: Филипп Коляденко