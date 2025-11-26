Український музикант Пилип Коляденко уперше за чотири роки шлюбу розкрив подробиці про свою дружину. Ба більше, показав її.

Раніше він розповідав, що його кохана не з артистичних кіл, але як перукарка та стилістка працює з багатьма представниками українського шоубізу.

Пилип Коляденко показав свою дружину

Зʼясувалося, що дружину Пилипа звати Нодіра Тураджанова. На її сторінці в Instagram вказано, що вона живе на два міста – Київ та Ташкент. Саме вона першою чує все, що створюється у домашній студії артиста.

– Вона чує всі демки, тому що я вдома працюю. Є такий момент класний: коли я роблю щось особливе, то просто повертаюсь зі свого робочого місця і дивлюся на її реакцію. В неї часто можуть бути сльози або усмішка. Вона чує кожен звук першою, – поділився Коляденко у проєкті Ближче до зірок.

У соцмережах подружжя не постить спільні фото, проте, Нодіра супроводжує творчі проєкти Пилипа та його команди. Вона – часта гостя на київських концертах свого чоловіка й активно підтримує його. Втім, у тури Коляденко їздить сам, дружина лишається вдома, аби доглядати за двома собаками.

Як подружжя долає непорозуміння

Пилип не приховує, що саме Нодіра – більш емоційна у їхній парі. Іноді вона може приревнувати артиста до фанаток, але всі питання вони вирішують чесними розмовами.

– Коли не розуміє – пояснюю. Коли я чогось не розумію – вона роз’яснює. У нас усе в цьому плані налагоджено – це діалог. Ми багато говоримо і намагаємось донести правду, – зазначив Коляденко.

Нагадаємо, що Пилип Коляденко народився у зірковій родині хореографів Олени та Дмитра Коляденків. Пара була разом десять років. Попри розлучення батьки завжди підтримували його, каже музикант.

Фото: Пилип Коляденко

