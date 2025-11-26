Вперше за чотири роки шлюбу: Пилип Коляденко показав свою дружину
- Пилип Коляденко вперше за чотири роки шлюбу розкрив, з ким одружений.
- Дружина артиста першою слухає всі демки, які Пилип створює у домашній студії.
- На київські концерти вона приходить часто, але у гастролі не їздить.
Український музикант Пилип Коляденко уперше за чотири роки шлюбу розкрив подробиці про свою дружину. Ба більше, показав її.
Раніше він розповідав, що його кохана не з артистичних кіл, але як перукарка та стилістка працює з багатьма представниками українського шоубізу.
Пилип Коляденко показав свою дружину
Зʼясувалося, що дружину Пилипа звати Нодіра Тураджанова. На її сторінці в Instagram вказано, що вона живе на два міста – Київ та Ташкент. Саме вона першою чує все, що створюється у домашній студії артиста.
– Вона чує всі демки, тому що я вдома працюю. Є такий момент класний: коли я роблю щось особливе, то просто повертаюсь зі свого робочого місця і дивлюся на її реакцію. В неї часто можуть бути сльози або усмішка. Вона чує кожен звук першою, – поділився Коляденко у проєкті Ближче до зірок.
У соцмережах подружжя не постить спільні фото, проте, Нодіра супроводжує творчі проєкти Пилипа та його команди. Вона – часта гостя на київських концертах свого чоловіка й активно підтримує його. Втім, у тури Коляденко їздить сам, дружина лишається вдома, аби доглядати за двома собаками.
Як подружжя долає непорозуміння
Пилип не приховує, що саме Нодіра – більш емоційна у їхній парі. Іноді вона може приревнувати артиста до фанаток, але всі питання вони вирішують чесними розмовами.
– Коли не розуміє – пояснюю. Коли я чогось не розумію – вона роз’яснює. У нас усе в цьому плані налагоджено – це діалог. Ми багато говоримо і намагаємось донести правду, – зазначив Коляденко.
Нагадаємо, що Пилип Коляденко народився у зірковій родині хореографів Олени та Дмитра Коляденків. Пара була разом десять років. Попри розлучення батьки завжди підтримували його, каже музикант.
Фото: Пилип Коляденко