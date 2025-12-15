Американский режиссер и актер Роб Райнер (Rob Reiner) был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе вместе со своей женой, фотографом Мишель Сингер Райнер.

Полиция расследует смерть супругов как убийство. Робу Райнеру было 78 лет, его жене – 68.

Смерть Роба Райнера и его жены – что известно

Информация о гибели супругов появилась в воскресенье, 14 декабря. Спасателей и полицию вызвали в дом, принадлежавший Райнеру, в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе.

Позже департамент полиции Лос-Анджелеса подтвердил, что дело расследует подразделение по расследованию ограблений и убийств. Смерть Роба Райнера и Мишель Сингер Райнер квалифицируют как “очевидное убийство”.

По данным СМИ, на телах обнаружили ножевые ранения. В то же время в полиции отмечают, что на данный момент подозреваемых или лиц, представляющих интерес для следствия, нет.

Главный детектив полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон сообщил, что расследование продолжается. По его словам, членов семьи опросят, однако никого не задержали и никого не допрашивают как подозреваемого.

Смерть супругов подтвердил представитель семьи Райнеров, призвав СМИ уважать право близких на частную жизнь.

Семья и личная жизнь Роба Райнера

Роб Райнер был женат на Мишель Сингер Райнер с 1989 года. Они познакомились во время работы над фильмом Когда Гарри встретил Салли, который режиссер снимал вместе с Норой Эфрон. Позже Райнер признавался, что именно новые отношения повлияли на изменение финала ленты.

У супругов было трое общих детей – Джейк, Ник и Роми. Также Роб Райнер был приемным отцом актрисы Трейси Райнер – дочери его первой жены, актрисы и режиссера Пенни Маршалл, которая умерла в 2018 году.

Чем известен Роб Райнер

Роб Райнер родился в 1947 году в Бронксе, Нью-Йорк. Его отец – комедийный актер Карл Райнер, мать – певица Эстель Ребост.

Карьеру он начал как актер в 1960-х годах, а широкую популярность приобрел благодаря роли Майкла Стивика в сериале Все в семье, в котором снимался в течение девяти сезонов. За эту роль Райнер дважды получил премию Эмми и имел несколько номинаций на Золотой глобус.

Режиссерский дебют Робa Райнера состоялся в 1984 году с псевдодокументальным фильмом Это Spinal Tap. Позже он снял ряд культовых фильмов, среди которых Останься со мной, Принцесса-невеста, Когда Гарри встретил Салли, Мизери и Несколько хороших парней, номинированный на Оскар как лучший фильм.

Среди более поздних работ режиссера — фильмы Американский президент, Список последних желаний, а также его последний фильм Spinal Tap II: Продолжение конца, вышедший в 2025 году.

Помимо режиссуры, Райнер продолжал сниматься как актер в кино и сериалах, в частности в Неспящие в Сиэтле, «Волк с Уолл-стрит», Новенькая и Медведь, а также часто появлялся в камео, играя самого себя.

Также Роб Райнер был соучредителем компании Castle Rock Entertainment, которая создала такие известные проекты, как Побег из Шоушенка и сериал Сайнфелд.

The Guardian

