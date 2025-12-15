Американського режисера та актора Роба Райнера (Rob Reiner) знайшли мертвим у власному будинку в Лос-Анджелесі разом із його дружиною, фотографкою Мішель Сінгер Райнер.

Поліція розслідує смерть подружжя як вбивство. Робу Райнеру було 78 років, його дружині – 68.

Смерть Робa Райнера та його дружини – що відомо

Інформація про загибель подружжя з’явилася в неділю, 14 грудня. Рятувальників і поліцію викликали до будинку, що належав Райнеру, у районі Брентвуд у Лос-Анджелесі.

Пізніше департамент поліції Лос-Анджелеса підтвердив, що справу розслідує підрозділ із розслідування пограбувань і вбивств. Смерть Робa Райнера та Мішель Сінгер Райнер кваліфікують як “очевидне вбивство”.

За даними медіа, на тілах виявили поранення, сумісні з ножовим нападом. Водночас у поліції наголошують, що наразі жодних підозрюваних або осіб, які становлять інтерес для слідства, немає.

Головний детектив поліції Лос-Анджелеса Алан Гамільтон повідомив, що розслідування триває. За його словами, членів родини опитають, однак нікого не затримано і нікого не допитують як підозрюваного.

Смерть подружжя підтвердив речник родини Райнерів, закликавши ЗМІ поважати право близьких на приватність.

Родина та особисте життя Роба Райнера

Роб Райнер перебував у шлюбі з Мішель Сінгер Райнер з 1989 року. Вони познайомилися під час роботи над фільмом Коли Гаррі зустрів Саллі, який режисер знімав разом із Норою Ефрон. Пізніше Райнер зізнавався, що саме нові стосунки вплинули на зміну фіналу стрічки.

У подружжя було троє спільних дітей – Джейк, Нік і Ромі. Також Роб Райнер був прийомним батьком акторки Трейсі Райнер – доньки його першої дружини, акторки й режисерки Пенні Маршалл, яка померла у 2018 році.

Чим відомий Роб Райнер

Роб Райнер народився у 1947 році в Бронксі, Нью-Йорк. Його батько – комедійний актор Карл Райнер, мати – співачка Естель Ребост.

Кар’єру він почав як актор у 1960-х роках, а широку популярність здобув завдяки ролі Майкла Стівіка в серіалі Усі в родині, у якому знімався протягом дев’яти сезонів. За цю роль Райнер двічі отримав премію Еммі та мав кілька номінацій на Золотий глобус.

Режисерський дебют Робa Райнера відбувся у 1984 році з псевдодокументальним фільмом Це Spinal Tap. Згодом він зняв низку культових стрічок, серед яких Залишся зі мною, Принцеса-наречена, Коли Гаррі зустрів Саллі, Мізері та Декілька хороших хлопців, що номінувався на Оскар як найкращий фільм.

Серед пізніших робіт режисера – стрічки Американський президент, Список останніх бажань, а також його останній фільм Spinal Tap II: Продовження кінця, що вийшов у 2025 році.

Окрім режисури, Райнер продовжував зніматися як актор у кіно та серіалах, зокрема у Несплячі в Сієтлі, Вовк з Уолл-стріт, Новенька та Ведмідь, а також часто з’являвся в камео, граючи самого себе.

Також Роб Райнер був співзасновником компанії Castle Rock Entertainment, яка створила такі відомі проєкти, як Втеча з Шоушенка та серіал Сайнфелд.

