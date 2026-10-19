Супермодель Синди Кроуфорд, бизнесмен Рэнде Гербер и их дочь Кайя впервые прокомментировали внезапную смерть Пресли Гербера.

Умер Пресли Гербер: заявление семьи Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд поделилась на своей странице в Instagram сообщением, выразив благодарность за годы, проведенные вместе с сыном, а также поблагодарила общество за соболезнования.

— Нам очень больно терять любимого сына и брата. Мы чувствуем себя таким счастливыми, что Пресли был в нашей жизни на протяжении 27 лет. Он милая, прекрасная душа, которая любила и любима, сейчас и всегда, — говорится в заявлении семьи.

Синди Кроуфорд отметила, что их семья искренне гордится тем, каким был их сын, и как он проходил свой жизненный путь.

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— Мы так гордимся тем, как он появился в мире, с добротой и уязвимостью. Мы благодарны за проявление любви и поддержки от многих людей, знающих и любящих нашу семью, и даже незнакомцев, испытывающих нашу боль. До новой встречи с нашим милым мальчиком. Мы любим тебя вечно. Мама, папа и Кайя, — подытожили они.

Младшая сестра Пресли, модель и актриса Кайя Гербер, опубликовала отдельный эмоциональный пост с детскими воспоминаниями и признанием о том, как тяжело ей осознается утрата.

— Я люблю тебя, до луны и назад, и обратно, навсегда, старший брат, — написала Кайя.

Смерть Пресли Гербера: что известно

Пресли Гербер умер 20 сентября в реабилитационном центре Санта-Моники в возрасте 27 лет.

Официальная причина смерти остается невыясненной на сайте судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Однако правоохранительные органы Санта-Моники отмечают, что предварительной вероятной причиной смерти стала передозировка.

При жизни сын Синди Кроуфорд не скрывал своих проблем и открыто делился с подписчиками в соцсетях своей борьбой с зависимостью и расстройствами ментального здоровья.

Источник : CBS News

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