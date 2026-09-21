У віці 27 років помер Преслі Вокер Гербер — син Сінді Кроуфорд та Ренде Гербера.

Трагедія сталася у неділю, 20 вересня.

Помер Преслі Вокер Гербер — син Сінді Кроуфорд: що відомо

Згідно з даними медичної експертизи округу Лос-Анджелес, манекенника Преслі Гербера не стало під час перебування в реабілітаційному центрі.

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Наразі офіційний розтин ще не завершено, тому точну причину смерті поки не розголошують.

Офіційний представник родини вже звернувся до преси від імені батьків та сестри Преслі — популярної моделі Каї Гербер:

— Родина просить про конфіденційність у цей дуже важкий і болісний час.

Відомо, що останніми роками Преслі Гербер відкрито ділився з аудиторією власними психологічними проблемами, депресією та труднощами із залежностями.

На тлі боротьби за власне здоров’я він почав ведення соціальних мереж під девізом Понеділки психічного здоров’я.

У подкасті Studio 22 Преслі Гербер пояснював свою відвертість прагненням застерегти молодь від власних помилок.

— Маючи проблеми з психічним здоров’ям, депресією та деякими іншими супутніми проблемами, я думаю, що незалежно від того, чи допоможу я одній людині, чи ста людям вибратися з того стану, в якому я опинився в певний момент свого життя, це все, що мені потрібно зробити. Психічне здоров’я — це проблема. Це така важлива частина мого життя. Це цілодобова робота, і в ній так багато всього, — розповідав Преслі Гербер.

Також Преслі Гербер зізнавався, що прагне стати опорою для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Він зазначав, що багато чого побачив і навчився. Преслі висловлював надію, що його помилки допоможуть комусь впоратися з депресією чи іншими психічними захворюваннями.

Преслі Вокер Гербер: факти з біографії

Преслі Вокер Гербер народився 2 липня 1999 року в Лос-Анджелесі.

У моделінг він потрапив ще 15-річним підлітком, підписавши контракт із престижним агентством IMG Models.

Свій дебютний вихід на подіум юнак зробив у 17 років на показі Moschino в Лос-Анджелесі, після чого брав участь у дефіле Dolce & Gabbana в Мілані та ставав обличчям кампейнів Calvin Klein.

У Преслі залишилися батьки Сінді Кроуфорд та Ренде Гербер, а також сестра Кая.

Джерело : People

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