Названа вероятная причина смерти Пресли Гербера — 27-летнего сына Синди Кроуфорд.

Об этом, ссылаясь на собственные источники и заявление правоохранителей, сообщает издание TMZ.

Умер Пресли Гербер – сын Синди Кроуфорд: что известно

Смерть Пресли Гербера произошла в воскресенье, 20 сентября, на территории одного из реабилитационных центров в Лос-Анджелесе, где Пресли жил в отдельном доме.

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Парамедики, прибывшие на место вызова, констатировали смерть парня в 09:45 по местному времени.

По данным источников, близких к ситуации, семье сообщили, что предварительной причиной смерти Пресли Гербера стала смертельная передозировка.

Медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес уже выпустила официальное обращение по поводу расследования обстоятельств трагедии.

— Расследование продолжается, и доступна ограниченная информация. Смерть была констатирована в 09:45 20 сентября 2026 парамедиками, прибывшими на место происшествия. Расследование проводит полицейский департамент Санта-Моники, говорится в заявлении.

Сейчас судебно-медицинские эксперты готовятся провести вскрытие и токсикологическое тестирование, чтобы окончательно установить наличие и состав веществ, которые могли привести Пресли Гербера к смерти.

Напомним, что Пресли Гербер – старший сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнде Гербера.

Парень с подросткового возраста активно занимался моделингом, участвуя в показах Moschino, Dolce & Gabbana и т.д.

У Пресли Гербера также осталась родная сестра Кая – популярная модель и актриса.

В последние годы Пресли Гербер боролся с психологическими заболеваниями, о чем откровенно рассказывал в своих соцсетях.

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