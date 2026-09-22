Смерть 27-летнего сына Синди Кроуфорд: правоохранители назвали вероятную причину
- Правоохранители назвали вероятную причину смерти Пресли Гербера.
- Сын Синди Кроуфорд скончался 20 сентября.
Названа вероятная причина смерти Пресли Гербера — 27-летнего сына Синди Кроуфорд.
Об этом, ссылаясь на собственные источники и заявление правоохранителей, сообщает издание TMZ.
Умер Пресли Гербер – сын Синди Кроуфорд: что известно
Смерть Пресли Гербера произошла в воскресенье, 20 сентября, на территории одного из реабилитационных центров в Лос-Анджелесе, где Пресли жил в отдельном доме.
Парамедики, прибывшие на место вызова, констатировали смерть парня в 09:45 по местному времени.
По данным источников, близких к ситуации, семье сообщили, что предварительной причиной смерти Пресли Гербера стала смертельная передозировка.
Медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес уже выпустила официальное обращение по поводу расследования обстоятельств трагедии.
— Расследование продолжается, и доступна ограниченная информация. Смерть была констатирована в 09:45 20 сентября 2026 парамедиками, прибывшими на место происшествия. Расследование проводит полицейский департамент Санта-Моники, говорится в заявлении.
Сейчас судебно-медицинские эксперты готовятся провести вскрытие и токсикологическое тестирование, чтобы окончательно установить наличие и состав веществ, которые могли привести Пресли Гербера к смерти.
Напомним, что Пресли Гербер – старший сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнде Гербера.
Парень с подросткового возраста активно занимался моделингом, участвуя в показах Moschino, Dolce & Gabbana и т.д.
У Пресли Гербера также осталась родная сестра Кая – популярная модель и актриса.
В последние годы Пресли Гербер боролся с психологическими заболеваниями, о чем откровенно рассказывал в своих соцсетях.