Родина Сінді Кроуфорд вперше прокоментувала смерть 27-річного Преслі Гербера
- Родина Сінді Кроуфорд вперше зробила заяву після смерті 27-річного сина Преслі Гербера.
- Преслі Гербер раптово помер 20 вересня.
Супермодель Сінді Кроуфорд, бізнесмен Ренде Гербер та їхня донька Кая вперше прокоментували раптову смерть Преслі Гербера.
Помер Преслі Гербер: заява родини Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд поділилася на своїй сторінці в Instagram дописом, висловивши вдячність за роки, проведені разом із сином, а також подякувала суспільству за співчуття.
— Нам дуже боляче втрачати нашого коханого сина та брата. Ми почуваємося такими щасливими, що Преслі був у нашому житті протягом 27 років. Він мила, прекрасна душа, яка любила і є коханою, зараз і завжди, — йдеться у заяві родини.
Сінді Кроуфорд наголосила, що їхня родина щиро пишається тим, яким був їхній син, та як він проходив свій життєвий шлях.
— Ми так пишаємося тим, як він з’явився у світі, з добротою та вразливістю. Ми вдячні за вияв любові та підтримки від багатьох людей, які знають і люблять нашу родину, і навіть незнайомців, які відчувають наш біль. До нової зустрічі з нашим милим хлопчиком. Ми любимо тебе вічно. Мама, тато і Кая, — підсумували вони.
Молодша сестра Преслі, модель та акторка Кая Гербер, опублікувала окремий емоційний пост із дитячими спогадами та зізнанням у тому, як важко їй дається усвідомлення втрати.
— Я люблю тебе найсильніше, до місяця і назад, і назад, назавжди, старший брате, — написала Кая.
Смерть Преслі Гербера: що відомо
Преслі Гербер пішов із життя 20 вересня у реабілітаційному центрі Санта-Моніки у віці 27 років.
Офіційна причина смерті наразі залишається нез’ясованою на сайті судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес.
Проте правоохоронні органи Санта-Моніки зазначають, що попередньою ймовірною причиною смерті стало передозування.
За життя син Сінді Кроуфорд не приховував своїх проблем і відкрито ділився з підписниками в соцмережах власною боротьбою із залежністю та розладами ментального здоров’я.