Супермодель Сінді Кроуфорд, бізнесмен Ренде Гербер та їхня донька Кая вперше прокоментували раптову смерть Преслі Гербера.

Помер Преслі Гербер: заява родини Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд поділилася на своїй сторінці в Instagram дописом, висловивши вдячність за роки, проведені разом із сином, а також подякувала суспільству за співчуття.

— Нам дуже боляче втрачати нашого коханого сина та брата. Ми почуваємося такими щасливими, що Преслі був у нашому житті протягом 27 років. Він мила, прекрасна душа, яка любила і є коханою, зараз і завжди, — йдеться у заяві родини.

Сінді Кроуфорд наголосила, що їхня родина щиро пишається тим, яким був їхній син, та як він проходив свій життєвий шлях.

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— Ми так пишаємося тим, як він з’явився у світі, з добротою та вразливістю. Ми вдячні за вияв любові та підтримки від багатьох людей, які знають і люблять нашу родину, і навіть незнайомців, які відчувають наш біль. До нової зустрічі з нашим милим хлопчиком. Ми любимо тебе вічно. Мама, тато і Кая, — підсумували вони.

Молодша сестра Преслі, модель та акторка Кая Гербер, опублікувала окремий емоційний пост із дитячими спогадами та зізнанням у тому, як важко їй дається усвідомлення втрати.

— Я люблю тебе найсильніше, до місяця і назад, і назад, назавжди, старший брате, — написала Кая.

Смерть Преслі Гербера: що відомо

Преслі Гербер пішов із життя 20 вересня у реабілітаційному центрі Санта-Моніки у віці 27 років.

Офіційна причина смерті наразі залишається нез’ясованою на сайті судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес.

Проте правоохоронні органи Санта-Моніки зазначають, що попередньою ймовірною причиною смерті стало передозування.

За життя син Сінді Кроуфорд не приховував своїх проблем і відкрито ділився з підписниками в соцмережах власною боротьбою із залежністю та розладами ментального здоров’я.

Джерело : CBS News

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