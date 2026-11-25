Один дома уже более 30 лет остается одной из самых любимых рождественских комедий. История мальчика Кевина МакКаллистера, который самостоятельно защищал дом от грабителей, стала настоящей классикой праздничного кино.

Теперь поклонники франшизы получили новость, которой давно ждали: Disney работает над продолжением с участием звезды первых двух фильмов.

Рассказываем, когда выйдет 7 часть Один дома, вернется ли Маколей Калкин к роли Кевина и что известно о сюжете будущей картины.

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Один дома 7: дата выхода фильма

Пока Disney не объявила точную дату выхода фильма Один дома 7. Однако 21 ноября 2026 года издание Variety сообщило, что студия Disney совместно с 20th Century Studios начала разработку продолжения известной рождественской комедии.

К работе над сценарием присоединились Сет Роген, Эван Голдберг и Маколей Калкин, сыгравший Кевина в первых двух частях франшизы. Продюсированием также займется компания Point Grey, основанная Рогеном и Голдбергом.

По информации Variety, проект пока находится на ранней стадии разработки. Подробности сюжета и имена других участников актерского состава не раскрываются. Disney также не предоставила изданию официального комментария.

Поэтому пока неизвестно, когда выйдет фильм Один дома 7. Сначала создателям предстоит завершить работу над сценарием и перейти к следующим этапам производства.

Стоит напомнить, что предыдущая часть франшизы Home Sweet Home Alone вышла на стриминговой платформе Disney+ в ноябре 2021 года. В ней сыграли новые актеры, а история рассказывала о другом мальчике, который остался дома один.

Один дома 7: сюжет

Пока создатели не раскрывают официальный сюжет продолжения. Однако известно, что Маколей Калкин ранее делился собственной идеей для нового фильма.

В ноябре 2025 года во время тура A Nostalgic Night with Macaulay Culkin актер рассказал, каким представляет взрослого Кевина. По его задумке, главный герой уже обзавелся собственной семьей и воспитывает ребенка. Он много работает, поэтому уделяет сыну или дочери недостаточно внимания.

Однажды Кевин оказывается за закрытой дверью собственного дома. Ребенок не хочет впускать отца и устраивает ему испытание с помощью различных ловушек.

Таким образом, знакомая зрителям история получит новый поворот: на этот раз взрослый Кевин окажется на месте грабителей, а его ребенок будет защищать дом.

В задумке Калкина дом также символизирует отношения отца с ребенком. Чтобы вернуться домой, герою придется восстановить доверие сына или дочери.

Однако пока неизвестно, используют ли именно эту идею в новом фильме. Издание People отмечает, что Калкин, Роген и Голдберг работают над сценарием, но окончательные подробности истории не раскрываются.

Актерский состав фильма Один дома 7

Главная новость для поклонников франшизы — возвращение Маколея Калкина к работе над историей. Актер присоединился к разработке сценария и нового проекта, связанного с его известным персонажем Кевином МакКаллистером.

Калкин сыграл главную роль в фильмах Один дома 1990 года и Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке 1992 года. В других частях франшизы он не участвовал.

Сет Роген и Эван Голдберг будут отвечать за сценарий и продюсирование. Они давно работают вместе над кино- и телевизионными проектами. Для нового продолжения франшизы творческой команде предстоит разработать историю, которая объединит знакомых зрителям персонажей с новыми героями.

Имена режиссера и других актеров пока не объявлены. Также нет подтверждения, вернутся ли к своим ролям исполнители из предыдущих фильмов.

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