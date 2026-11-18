Брэд Питт появился на премьере своего нового фильма с молодой возлюбленнойДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Голливудский актер Брэд Питт вышел на красную дорожку вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон.
Пара посетила премьеру фильма Новые злосчастные приключения Клиффа Бута, состоявшейся накануне в Лос-Анджелесе.
Брэдд Питт и Инес де Рамон вышли вместе в свет
Для светского выхода Брэд Питт выбрал сдержанный образ в стиле ретро. Он соединил темно-синий свитер с прямыми брюками и длинным пальто. Свой лук актер завершил фирменными очками-авиаторами.
Тем временем Инес де Рамон надела изящное платье с фактурным принтом, имитирующим крокодиловую кожу.
В новом проекте Брэд Питт снова превратился в каскадера Клиффа Бута — роль, которая принесла ему премию Оскар за фильм Однажды в… Голливуде. Режиссерское кресло занял Дэвид Финчер, а сценарий написал Квентин Тарантино.
Напомним, что отношения Питта и де Рамон начались в конце 2022 года.
С начала 2024 года влюбленные живут вместе и регулярно появляются на светских мероприятиях. Так, недавно пара посетила еще одну кинопремьеру с участием Питта — Сердце зверя.