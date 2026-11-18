Голливудский актер Брэд Питт вышел на красную дорожку вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон.

Пара посетила премьеру фильма Новые злосчастные приключения Клиффа Бута, состоявшейся накануне в Лос-Анджелесе.

Брэдд Питт и Инес де Рамон вышли вместе в свет

Для светского выхода Брэд Питт выбрал сдержанный образ в стиле ретро. Он соединил темно-синий свитер с прямыми брюками и длинным пальто. Свой лук актер завершил фирменными очками-авиаторами.

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Тем временем Инес де Рамон надела изящное платье с фактурным принтом, имитирующим крокодиловую кожу.

В новом проекте Брэд Питт снова превратился в каскадера Клиффа Бута — роль, которая принесла ему премию Оскар за фильм Однажды в… Голливуде. Режиссерское кресло занял Дэвид Финчер, а сценарий написал Квентин Тарантино.

Напомним, что отношения Питта и де Рамон начались в конце 2022 года.

С начала 2024 года влюбленные живут вместе и регулярно появляются на светских мероприятиях. Так, недавно пара посетила еще одну кинопремьеру с участием Питта — Сердце зверя.

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