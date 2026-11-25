Сам удома вже понад 30 років залишається однією з найулюбленіших різдвяних комедій. Історія хлопчика Кевіна МакКаллістера, який самостійно захищав будинок від грабіжників, стала справжньою класикою святкового кіно.

Тепер шанувальники франшизи отримали новину, на яку давно чекали: Disney працює над продовженням за участю зірки перших двох фільмів.

Розповідаємо, коли вийде 7 частина Сам удома, чи повернеться Маколей Калкін до ролі Кевіна та що відомо про сюжет майбутньої стрічки.

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Сам удома 7: дата виходу фільму

Наразі Disney не оголосила точної дати, коли вийде фільм Сам удома 7. Однак 21 листопада 2026 року видання Variety повідомило, що студія Disney разом із 20th Century Studios розпочала розробку продовження відомої різдвяної комедії.

До роботи над сценарієм долучилися Сет Роген, Еван Голдберг та Маколей Калкін, який зіграв Кевіна у перших двох частинах франшизи. Продюсуванням також займатиметься компанія Point Grey, заснована Рогеном і Голдбергом.

За інформацією Variety, проєкт поки перебуває на ранньому етапі розробки. Подробиці сюжету та імена інших учасників акторського складу не розголошують. Disney також не надала виданню офіційного коментаря.

Тому поки невідомо, коли вийде фільм Сам удома 7. Спочатку творцям потрібно завершити роботу над сценарієм та перейти до наступних етапів виробництва.

Варто нагадати, що попередня частина франшизи, Home Sweet Home Alone, вийшла на стримінговій платформі Disney+ у листопаді 2021 року. У ній зіграли нові актори, а історія розповідала про іншого хлопчика, який залишився вдома сам.

Сам удома 7: сюжет

Поки творці не розкривають офіційний сюжет продовження. Проте відомо, що Маколей Калкін раніше ділився власною ідеєю для нового фільму.

У листопаді 2025 року під час туру A Nostalgic Night with Macaulay Culkin актор розповів, як уявляє дорослого Кевіна. За його задумом, головний герой уже має власну сім’ю та виховує дитину. Він багато працює, тому приділяє синові або доньці недостатньо уваги.

Одного разу Кевін опиняється за зачиненими дверима власного будинку. Дитина не хоче впускати батька всередину та влаштовує йому випробування за допомогою різноманітних пасток.

Тож знайома глядачам історія отримає новий поворот, адже цього разу дорослий Кевін опиняється на місці грабіжників, а його дитина захищає будинок.

У задумі Калкіна будинок також символізує стосунки батька з дитиною. Щоб повернутися додому, героєві доведеться відновити довіру сина або доньки.

Однак поки невідомо, чи використають саме цю ідею в новому фільмі. Видання People зазначає, що Калкін, Роген і Голдберг працюють над сценарієм, але остаточні подробиці історії не розкривають.

Акторський склад фільму Один вдома 7

Головна новина для прихильників франшизи — повернення до роботи над історією Маколея Калкіна. Актор долучився до розробки сценарію та нового проєкту, пов’язаного з його відомим персонажем Кевіном МакКаллістером.

Калкін зіграв головну роль у фільмах Сам удома 1990 року та Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку 1992 року. В інших частинах франшизи він участі не брав.

Сет Роген та Еван Голдберг відповідатимуть за сценарій і продюсування. Вони давно працюють разом над кіно- та телевізійними проєктами. Для нового продовження франшизи творча команда має розробити історію, яка поєднає знайомих глядачам персонажів із новими героями.

Імена режисера та інших акторів поки не оголошені. Також немає підтвердження, чи повернуться до своїх ролей виконавці з попередніх фільмів.

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