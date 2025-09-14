Праздник Воздвижения Креста Господня ежегодно отмечается 14 сентября по новолианскому календарю. Он посвящен чествованию жертвы Иисуса Христа ради спасения человечества. В православной и греко-католической традиции в этот день соблюдают пост и проводят особые богослужения.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня, читайте в нашем материале.

Воздвижение Креста Господня: что можно делать

В украинском православии праздник Воздвижения Креста Господня отмечается в течение одного дня, перед которым есть предпраздник, и продолжается восемь дней после праздника.

Сейчас смотрят

Накануне происходит Всенощное бдение и особый чин Воздвижения Святого Креста. Традиционным цветом священнических одежд в этот день является красный.

По народным поверьям, на Воздвижение земля поднимается, а осень начинает стремительно переходить в зиму. Люди замечали, что змеи ищут норы для зимовки и становятся агрессивными, поэтому не советовали ходить в лес. Также провожали птиц в теплые края.

Цветы, которыми украшали крест в церкви, считались целебными, а крест и крестное знамение в этот день приобретали особую силу против злых сил.

К Воздвижению старались собрать весь урожай, считая этот день последним для заготовки орехов и яблок.

Что можно делать на праздник Воздвижения Креста Господня:

посетить храм и принять участие во всенощном богослужении;

очищать жилище с помощью свечей;

рисовать кресты мелом на дверях;

молиться;

делать добрые и милосердные дела.

Воздвижение Креста Господня: запреты

Праздник Воздвижения желательно проводить с чистыми помыслами, без негатива и обид. В этот день рекомендуется, хотя и не обязательно, соблюдать однодневный пост. По народным верованиям, воздержание от мясной пищи приносит духовную награду от Бога.

В знак памяти о пролитой крови Христа раньше не устраивали игр и забав, воздерживались от домашних и полевых работ, особенно тех, которые связаны с деревом (рубка, пиление).

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 14 сентября:

начинать новые дела или проекты;

отправляться в дальние путешествия;

ссориться или ругаться;

разрешать детям гулять в лесу или возле водоемов;

употреблять яйца, мясо и молочные продукты;

заниматься действиями, которые могут вызвать гордость, зависть или противоречия.

Обычно в этот день украинцы готовили капусту на зиму и различные блюда из нее, что было связано с осенним сбором урожая и подготовкой к холодному сезону, обеспечивая семью запасами на будущие месяцы.

Празднование Воздвижения Креста Господня также служит временем для духовного обогащения, укрепления веры и соблюдения традиций, которые помогают верующим поддерживать связь с историей церкви и ее святынями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.