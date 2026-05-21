Алина Гросу рассказала, как назвала новорожденного сына. Имя малыша певица зашифровала с помощью эмодзи.

Артистка опубликовала видео в весеннем платье и предложила подписчикам самостоятельно составить имя мальчика по подсказкам. Впоследствии Гросу подтвердила, что сына назвали Марк-Габриэль.

— Друзья мои, ну, очень быстро вы все разгадали, — написала артистка.

Имя она зашифровала с помощью эмодзи: машина означала букву М, арфа — А, робот — Р, кот — К. Вторая часть имени состояла из картинок в виде гриба, акулы, белочки, руки, индюка, экрана, лампочки и мягкого знака.

В посте певица объяснила, что выбрала для ребенка двойное имя, поскольку во многих странах вместо отчества используют middle name (второе имя).

Реакция сети

В комментариях подписчики активно обсуждают выбор певицы, однако сама Гросу отметила, что подробнее об этом расскажет позже.

Также поклонники засыпали Алину комплиментами и отметили, что после рождения первенца она “еще больше расцвела”.

Напомним, о рождении сына певица сообщила 17 апреля. По словам артистки, мальчик родился в Украине с весом почти 4,7 кг и ростом 58 см. Вместе с этой новостью она представила песню Колискова, которую написала во время беременности.

