В Москве разразился масштабный пожар после того, как местные жители услышали звуки взрывов в российской столице.

Об этом сообщают российские издания и местные Telegram-каналы.

Взрывы в Москве: вспыхнул масштабный пожар

По информации местных пабликов, предварительно жители Москвы слышали взрыв, после которого разразился масштабный пожар.

Сейчас смотрят

Густой и черный дым наблюдается напротив Измайловского Кремля.

Позже площадь пожара на улице Амурской в ​​Москве увеличилась до 300 кв. метров, сообщили российским изданиям в оперативных службах.

Утверждается, что горят склады с отделочными материалами.

В Москве перекрыли движение транспорта по Северо-Восточной хорде в обе стороны. Водителей просят выбирать пути объезда, уточнили в местном Департаменте транспортной инфраструктуры.

Как утверждают Telegram-каналы, ударные дроны продолжают летать в воздушном пространстве России. Отмечается, что в Россию сейчас летит около 200 беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.