Взрывы в Москве: напротив Измайловского Кремля горят крупные склады
- В Москве напротив Измайловского Кремля разразился масштабный пожар на складах с отделочными материалами, площадь которого быстро увеличилась до 300 кв. метров.
- Местные жители сообщили, что возгорание произошло после звуков взрывов, а Telegram-каналы заявили о массированной атаке около 200 ударных беспилотников в воздушном пространстве России.
В Москве разразился масштабный пожар после того, как местные жители услышали звуки взрывов в российской столице.
Об этом сообщают российские издания и местные Telegram-каналы.
По информации местных пабликов, предварительно жители Москвы слышали взрыв, после которого разразился масштабный пожар.
Густой и черный дым наблюдается напротив Измайловского Кремля.
Позже площадь пожара на улице Амурской в Москве увеличилась до 300 кв. метров, сообщили российским изданиям в оперативных службах.
Утверждается, что горят склады с отделочными материалами.
В Москве перекрыли движение транспорта по Северо-Восточной хорде в обе стороны. Водителей просят выбирать пути объезда, уточнили в местном Департаменте транспортной инфраструктуры.
Как утверждают Telegram-каналы, ударные дроны продолжают летать в воздушном пространстве России. Отмечается, что в Россию сейчас летит около 200 беспилотников.