В Украине продолжает действовать государственная программа Национальный кэшбэк, которая позволяет частично возвращать потраченные средства за покупку товаров украинского производства и отдельных услуг.

При этом в 2026 году в ее условия были внесены изменения, в частности, обновлены размеры компенсаций, расширен перечень категорий, а также определены сроки начисления и выплат.

Программа Национальный кэшбэк: сколько действует

Кабинет министров принял решение продлить действие экспериментальной программы Национальный кэшбэк на период военного положения. Соответствующее постановление № 559 от 29 апреля 2026 года опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, проект будет реализовываться с 1 мая 2026 года и продлится в течение действия военного положения, но не дольше 30 апреля 2028 года. Инициатива поддержана по предложению Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Программа направлена на поддержку украинского производства: покупателям товаров и услуг отечественного происхождения предоставляется денежная компенсация в рамках платформы Сделано в Украине. Вместе с этим правительство утвердило порядок реализации проекта.

Определено, что средства кэшбэка, зачисленные на специальный счет, можно использовать с 1 июля 2026 года. Они предназначены для оплаты украинских товаров — в частности продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и книг украинских издательств, имеющих ISBN.

Также эти деньги разрешено направлять на благотворительность, связанную с поддержкой обороны, ликвидацией последствий войны и восстановлением страны.

В то же время предусмотрены ограничения: тратить средства на подакцизные товары или снимать их наличными запрещено.

Финансирование программы осуществляется за счет государственного бюджета. По данным правительства, Национальным кэшбэком ежемесячно пользуются до 4,8 млн украинцев, а общая сумма выплат уже достигла примерно 8 млрд грн.

В соответствии с новым постановлением Кабмина уточнен порядок начисления и выплаты средств в рамках программы Национальный кэшбэк, в частности определены четкие сроки перечисления и зависимость выплат от наличия финансирования.

Так, кэшбэк, начисленный за май и июнь 2026 года, планируется выплатить в июле 2026-го. В то же время средства за декабрь 2026 года и декабрь 2027 года должны быть перечислены в феврале 2027-го и феврале 2028-го соответственно, но только при условии, что на это будут предусмотрены бюджетные ресурсы.

В документе отдельно прописано, что в случае отсутствия средств в госбюджете на соответствующую программу в следующем бюджетном периоде выплаты могут быть прекращены. В частности, в таком случае с 1 января этого периода прекращается именно начисление кэшбэка, а компенсацию за декабрь 2026 года могут вообще не выплатить.

Кроме того, определены и окончательные сроки действия программы: начисление кэшбэка прекращается с 1 марта 2028 года. Последние выплаты, за февраль 2028 года, должны быть произведены в марте того же года.

До какого числа можно потратить средства первого этапа

В Министерстве экономики Украины уточнили сроки поступления выплат в рамках программы Национальный кэшбэк за покупки, совершенные в апреле 2026 года.

Как сообщили в ведомстве, начисления за апрельский период начнут поступать в конце мая. В то же время гражданам напомнили об ограниченном сроке использования этих средств — их необходимо потратить до 30 июня 2026 года, иначе неиспользованные остатки после завершения дедлайна автоматически вернутся в государственный бюджет.

Также в министерстве отметили, что выплаты за покупки, сделанные в мае, украинцы получат уже в июле. Эти начисления фактически откроют новый этап функционирования программы, который стартует с 1 июля 2026 года.

В дальнейшем система выплат останется без существенных изменений: кэшбэк и впредь будут начисляться после 20 числа каждого следующего месяца по итогам предыдущего расчетного периода.

