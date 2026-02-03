Кремль вряд ли пойдет на прекращение огня до весны: Кулеба о стратегии РФ на переговорах

Одним из вопросов, который будет рассматриваться во время следующего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби (ОАЭ), может быть так называемое энергетическое перемирие. В то же время РФ не заинтересована в реальном прекращении огня, по крайней мере до весны.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины в 2020-2024 годах Дмитрий Кулеба в комментарии ведущей национального телемарафона Єдині новини Яне Брензей.

Трехсторонние переговоры в ОАЭ: чего ожидать

— Думаю, одним из приоритетных вопросов будет энергетическое прекращение огня. Здесь очень важно, что будет Уиткофф от США, потому что без американцев этой договоренности достичь нельзя… Что касается общего переговорного процесса, этот разговор важен. Но, по моему мнению, Путин не будет соглашаться на прекращение огня, по крайней мере до конца зимы. Его устраивают те разрушения и тот эффект, который они производят на украинский народ, — подчеркнул Кулеба.

В то же время он уточнил, что разговаривать все равно нужно, поскольку есть много вопросов, которые требуют обсуждения.

Комментируя так называемое энергетическое перемирие, Кулеба объяснил, что таким образом Москва пыталась укрепить у президента США убеждение, “что Путин слышит Трампа”.

Стратегия российской стороны на переговорах

Дипломат объяснил, что стратегия РФ на переговорах – всячески тянуть время.

— Стратегия россиян понятна: выигрывай время, постоянно делай какие-то уточняющие запросы: а что вы здесь хотели сказать, а что это значит? И удерживай Трампа от того, чтобы он впадал в гнев по отношению к Путину как стороне, которая блокирует движение вперед. И время от времени спрашивай о каких-то послаблениях… К сожалению, они филигранно владеют этим искусством торговли, — рассказал Дмитрий Кулеба.

Дипломат обратил внимание, что сейчас в переговорном процессе ключевую роль от российской стороны играет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

А появление на переговорах руководителя главного управления Генштаба РФ Игоря Костюкова свидетельствует о попытках россиян продемонстрировать Дональду Трампу, что они якобы “серьезно подходят к процессу”.

— Смотрите, Россия не планирует в ближайшее время идти на прекращение огня. Путин уверен, что он достигает своих целей на поле боя. У него есть серьезные экономические трудности внутри страны, но они еще недостаточно серьезны, чтобы он корректировал свою позицию. Если коротко, то его стратегия остается неизменной, — добавил Кулеба.

В то же время, по его словам, россияне сейчас анализируют, насколько серьезно готовы отнестись партнеры Украины к ее поддержке, в частности в вопросе гарантий безопасности, и какие это будет иметь последствия для стратегического замысла Кремля.

Как известно, переговоры в Абу-Даби 4-5 февраля будут состоять из двух частей: двусторонняя встреча с американской делегацией и трехсторонняя между представителями Украины, США и РФ.

