Вооруженным Силам пришлось соблюдать информационную тишину в отношении операции, которая проходила в Запорожской области, около трех недель.

Такую информацию представитель 8 корпуса ДШВ ВСУ Вадим Карпяк сообщил ведущей программы Факты и руководительнице информационной службы ICTV Елене Фроляк.

Операция ВСУ в Запорожье: что известно

Вадим Карпяк отметил, что бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили около 400 км² украинской территории и деоккупировали 8 населенных пунктов от российских агрессоров на Александровском направлении Запорожской области.

Эти наступательные действия украинских защитников стали очередным ударом по позициям армии России, укрепившим оборону на важных направлениях фронта.

Он добавил, что названия освобожденных населенных пунктов в ДШВ пока не разглашаются из соображений безопасности, однако в командовании отмечают, что дезинформация и хаотичные заявления российского военного руководства помогают Силам обороны Украины дезориентировать противника, что позволяет более эффективно проводить зачистку территорий и продолжать операции по освобождению украинских земель от оккупантов.

Карпяк подчеркнул, что украинские защитники сознательно замалчивали свое продвижение, руководствуясь логикой “успех любит тишину”.

Он добавил, что 8 корпус ДШВ фактически работает в трех направлениях, и именно Александровский стал самым успешным.

– Россияне через обман своего командования помогают нам воевать. Поэтому мы не сообщали названия. Была информация уже, что освобождены такие-то и такие-то населенные пункты, но мы до последнего это не подтверждаем, потому что россияне передают наверх ложную информацию, надеясь, что отбьют что-то завтра, – пояснил Карпяк.

Он добавил, что агрессоры нередко спешат сообщать о том, что что-то захватили, когда на самом деле этого не произошло. Поэтому на практике им приходится говорить о так называемом захвате по несколько раз.

– Архетипичный пример с Андреевкой… Заходят шесть человек, они как-то проникают туда и скапливаются в каких-то крайних домах или руинах. Затем они отчитываются: “Все, Андреевка под нашим контролем”. И часть даже украинского, к сожалению, информационного пространства больше верит их сообщениям, – отметил спикер 8 корпуса ДШВ.

Карпяк рассказал, что вопрос очистки Андреевки от россиян – это несколько дней и еще несколько удачных сбросов. Однако даже после потери такого населенного пункта агрессоры не сообщают об этом факте своему командованию в надежде на очередной мясорубный штурм и установление своего контроля.

– Эта тишина с нашей стороны, что мы не сообщаем, что мы восстановили контроль над этими населенными пунктами – она помогает нам продвигаться быстро, – подытожил спикер.

Напомним, Александр Сырский уже официально подтвердил, что с конца января текущего года украинские военнослужащие освободили 400 квадратных километров территории на юге.

20 февраля президент Владимир Зеленский в интервью AFP сообщил, что украинские защитники на южном участке фронта освободили от российских оккупантов территорию площадью 300 квадратных километров, не уточнив, за какой период это произошло.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.