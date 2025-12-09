Огненный Конь — животное своенравный, поэтому те, кто хочет получить его расположение, должны вести себя осторожно. Он не терпит лишнего шума, не любит, когда нарушают его покой, а еще ценит порядок даже в мелочах. Поэтому, готовясь к Новому году, важно помнить, что кроме подходящей одежды, о которой мы уже рассказывали в нашем материале, стоит продумать и меню праздничного стола.

Для этого символа года имеет значение не только атмосфера, но и то, какие блюда вы поставите перед гостями. 2026 год по китайскому календарю проходит под знаком Огненного Коня — динамичного, живого и свободного.

Сторонники восточной астрологии считают, что задобрить его можно правильным выбором еды, а неправильным — запросто рассердить. Впрочем, большинство этих рекомендаций совпадают с советами диетологов, поэтому пригодятся даже тем, кто не слишком верит в гороскопы.

Что нельзя готовить на Новый год 2026, читайте на Фактах ICTV.

Чего не должно быть на новогоднем столе 2026

Лошадь — травоядное животное, поэтому большое количество мяса на столе ему точно не понравится. Он предпочитает легкие, простые блюда, которые не перегружают организм. Поэтому избыток жирного, жареного или тяжелого — плохая идея для встречи года.

Чего не должно быть на новогоднем столе 2026 — перечень запрещенных блюд:

Элемент этого знака — огонь, и если добавить к нему еще и перец, острые соусы или другие жгучие ингредиенты, это может символически “перегреть” атмосферу. В народных толкованиях считается, что специи способны провоцировать ссоры, поэтому лучше выбрать что-то более мягкое.

Любые блюда из конины — табу. Нежелательно также подавать говядину, ведь коровы считаются «родственниками» лошадей по символике зодиака.

Среди блюд, которые нельзя ставить на новогодний стол 2026 — свинина, баранина, холодец, ребрышки или другие тяжелые мясные угощения. Легкое запеченное мясо птицы значительно более безопасный вариант.

Жареное во фритюре, копчености и излишки жира тоже стоит убрать из списка.

Фастфуд-закуски, сырные палочки, шкварки или картофель фри на праздничном столе будут смотреться неуместно. Вместо этого стоит заменить их овощными или тарелками с морепродуктами.

Можно ли готовить традиционные салаты

Оливье или Шуба — классика, но тяжелые соусы типа майонеза не очень подходят настроению Огненного Коня. Если совсем отказываться не хочется, соус можно заменить на более легкий йогуртовый. Также хорошо подойдут блюда с морепродуктами. Например, крабовый салат или салат с тунцом.

Чего не должно быть на новогоднем столе 2026: перечень десертов

Многослойные торты с плотным масляным кремом — не лучший выбор. Вместо этого подойдут легкие десерты с имбирем, апельсином или специями, создающие ощущение тепла. Холодные десерты, мороженое, желе лучше оставить на другой день, ведь они не несут нужной символической согревающей энергии.

Можно ли пить крепкие напитки

По поверьям, символ года предпочитает здоровый образ жизни, поэтому увлечение спиртным — нежелательно. Стоит заменить крепкие напитки безалкогольными альтернативами или хотя бы свести их количество к минимуму.

Цвета блюд для новогоднего стола 2026

В 2026 году доминирует стихия огня, а значит, еда теплых цветов считается “правильной” для привлечения удачи. Блюда холодных синих или фиолетовых оттенков лучше не подавать.

К таким продуктам относятся, в частности, баклажаны, свекла, краснокочанная капуста и некоторые ягоды, поэтому их рекомендуют исключить из меню.

