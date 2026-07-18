Сегодня, 18 июля, в мире отмечают День идеальной семьи и Всемирный день слушания.

В православном календаре на эту дату приходится почитание святых мучеников Якинта и Эмилиана, а также преподобного Иоанна Печерского, Многострадального.

Факты ICTV собрали все важные события 18 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 18 июля 2026 года

18 июля православная церковь чтит память нескольких святых. Среди них – преподобный Иоанн Печерский, Многострадальный, а также святые мученики Якинт и Эмилиан.

Преподобный Иоанн Печерский, Многострадальный жил в XII веке и в молодости принял монашество в Киево-Печерской лавре. На протяжении многих лет вел строгую аскетическую жизнь, но долго не мог побороть телесные страсти. Только тридцать лет в одиночестве, молитве и посте в пещере помогли ему преодолеть искушения. Нетленные мощи святого покоятся в Ближних пещерах Лавры.

Святой мученик Якинт еще в детстве явил чудо – воскресил умершего мальчика. В зрелом возрасте, увидев, как язычники поклоняются дереву, он срубил его как символ идолопоклонства. За это его жестоко пытали и бросили в темницу, где он умер.

Святой великомученик Эмилиан был рабом во времена императора Юлиана Отступника, тайно исповедовал христианство. Он разгромил языческий храм, разбив всех идолов. За это его арестовали, пытали, а затем сожгли. По преданию, тело святого осталось невредимым, а огонь сжег только палачей. Другие последователи христианства похоронили его тело с почестями.

Кто празднует день ангела 18 июля 2026 года

18 июля день ангела отмечают обладатели имен Афанасий, Емельян, Иван и Степан. Именинников принято поздравлять, желая крепкого здоровья, духовной силы и заступничества небесного покровителя.

Что нельзя делать 18 июля 2026 года

Ругаться, злиться, поддаваться провокациям.

Начинать новые дела или рисковать – большая вероятность неудачи

Находиться в толпе, в общественных местах – возрастает риск преступлений и конфликтов

Подметать пол – по народным поверьям, так можно «вымести» счастье.

Секс в этот день под запретом.

Что можно делать сегодня

18 июля – день высокого напряжения, когда особенно важно сохранять выдержку. Лучше всего посвятить его завершению ранее начатых дел или спокойному отдыху.

Астрологи советуют избегать любого стресса, не перегружать себя работой и бытом. Важно держать под контролем эмоции. Это благоприятное время для энергетической очистки дома – с помощью святой воды, можжевельника или пламени свечи.

Стрижка сегодня улучшит общее самочувствие и может положительно повлиять на материальное положение. День подходит для самопознания, молитвы, духовных практик, а также спокойного досуга в семейном кругу.

Народные приметы на 18 июля 2026 года

Мухи кусаются – к дождю.

Ясная и жаркая погода – к холодной зиме.

Шишки только на верхушках елей – зима будет поздняя.

Желтые листья на березе – к теплой осени.

Небо без звезд или луна в тумане – к длительным дождям.

Утро без росы – к перемене погоды.

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