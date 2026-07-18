Сьогодні, 18 липня, у світі відзначають День ідеальної сім’ї та Всесвітній день слухання.

У православному календарі на цю дату припадає вшанування святих мучеників Якинта та Еміліяна, а також преподобного Іоанна Печерського, Багатостраждального.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 18 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети побутують у народі та хто святкує іменини.

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Яке сьогодні церковне свято – 18 липня 2026 року

18 липня православна церква вшановує пам’ять кількох святих. Серед них – преподобний Іоанн Печерський, Багатостраждальний, а також святі мученики Якинт і Еміліян.

Преподобний Іоанн Печерський, Багатостраждальний жив у XII столітті й змолоду прийняв чернецтво в Києво-Печерській лаврі. Протягом багатьох років вів суворе аскетичне життя, але довго не міг побороти тілесні пристрасті. Лише тридцять років у самотності, молитві та пості в печері допомогли йому здолати спокуси. Нетлінні мощі святого спочивають у Ближніх печерах Лаври.

Святий мученик Якинт ще в дитинстві явив чудо – воскресив померлого хлопчика. У зрілому віці, побачивши, як язичники поклоняються дереву, він зрубав його як символ ідолопоклонства. За це його жорстоко катували та кинули до темниці, де він помер.

Святий великомученик Еміліян був рабом за часів імператора Юліана Відступника, таємно сповідував християнство. Він розгромив язичницький храм, розбивши всіх ідолів. За це його заарештували, катували, а потім спалили. За переказами, тіло святого залишилось неушкодженим, а вогонь спалив лише катів. Інші послідовники християнства поховали його тіло з пошаною.

Хто святкує день ангела 18 липня 2026 року

18 липня день ангела відзначають власники імен Афанасій, Омелян, Іван та Степан. Іменинників заведено вітати, бажаючи міцного здоров’я, духовної сили та заступництва небесного покровителя.

Що не можна робити 18 липня 2026 року

Лаятися, злитися, піддаватися провокаціям.

Починати нові справи або ризикувати – велика ймовірність невдачі.

Перебувати в юрбі, у публічних місцях – зростає ризик злочинів і конфліктів.

Підмітати підлогу – за народними віруваннями, так можна “вимести” щастя.

Інтим цього дня під забороною.

Що можна робити сьогодні

18 липня – день високої напруги, коли особливо важливо зберігати витримку. Найкраще присвятити його завершенню раніше розпочатих справ або спокійному відпочинку.

Астрологи радять уникати будь-якого стресу, не перевантажувати себе роботою й побутом. Важливо тримати під контролем емоції. Це сприятливий час для енергетичного очищення оселі – за допомогою святої води, ялівцю або полум’я свічки.

Стрижка сьогодні поліпшить загальне самопочуття та може позитивно вплинути на матеріальне становище. День підходить для самопізнання, молитви, духовних практик, а також спокійного дозвілля в родинному колі.

Народні прикмети на 18 липня 2026 року

Мухи кусаються – на дощ.

Ясна й спекотна погода – до холодної зими.

Шишки лише на верхівках ялин – зима буде пізня.

Жовте листя на березі – до теплої осені.

Небо без зірок або місяць у тумані – до тривалих дощів.

Ранок без роси – до зміни погоди.

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