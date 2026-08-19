В 2026 году по новому церковному календарю Преображение Господне приходилось на четверг, 6 августа. В этот день православные верующие отмечали один из 12 главных христианских праздников, который в народе также называют Яблочным Спасом.

В то же время по старому церковному календарю Преображение Господне в 2026 году приходится на 19 августа, поэтому часть верующих продолжает отмечать Яблочный Спас именно в эту дату.

В материале Фактов ICTV вы узнаете, почему изменилась дата Преображения Господня, когда празднуют Яблочный Спас по новому и старому календарю, а также какие традиции и духовный смысл связаны с этим днем.

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Преображение Господне 2026 – дата праздника

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины живет по новоюлианскому календарю. Соответственно, все не переходящие праздники стали отмечать на 13 дней раньше, чем по старому – юлианскому – стилю.

Именно поэтому в 2026 году Преображение Господне приходится на 6 августа, а не на 19-е, как было раньше.

Преображение Господне – история праздника

Преображение – это событие, описанное в Евангелии, когда Иисус Христос преобразился на горе Фавор перед тремя апостолами – Петром, Иаковом и Иоанном.

Его лицо засияло, одежда стала белой, как свет, и появились пророки Моисей и Илия.

– Это Сын Мой любимый. Его слушайте, – раздался голос с небес.

Этот праздник открывает верующим истину о божественной природе Христа и является призывом к духовному преображению каждого человека.

Преображение Господне 2026 – традиции и обычаи

В Украине праздник Преображения известен также как Яблочный Спас. Традиционно в этот день люди приносят в храмы овощи и фрукты нового урожая – яблоки, груши, виноград – для освящения. Эти плоды символизируют благодарность Богу за полученные дары.

Несмотря на то, что 6 августа приходится на период Успенского поста, в этот день разрешено есть рыбу, употреблять растительное масло и вино, но не мясо.

Не рекомендуется устраивать шумные развлечения, заниматься тяжелым трудом или ссориться – это время для молитвы, размышлений и благотворительности.

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