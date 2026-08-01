Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Церковный календарь на август 2026: когда Преображение, Успение и Маковея
В августе 2026 года церковный календарь отмечен рядом больших праздников и днями памяти святых, которых православные верующие чтят на протяжении месяца.
Важнейшими событиями месяца являются Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Кроме того, 29 августа в Украине традиционно чтят память погибших защитников Украины.
Факты ICTV собрали церковный календарь на август 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников приведены по новоюлианскому календарю.
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Церковные праздники в августе 2026 года
- 1 августа — Изнесение Честного Креста (Маковея); мучеников Маккавеев; начало Успенского поста.
- 2 августа — перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана; обретение мощей праведников Никодима, Гамалиила и Авива.
- 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
- 4 августа — семи отроков Ефесских; преподобномученицы Евдокии.
- 5 августа — предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния.
- 6 августа — Преображение Господне.
- 7 августа — попразднство Преображения Господня; преподобномученика Дометия; преподобных Пимена Многоболезненного, Пимена Постника и Меркурия Киево-Печерских.
- 8 августа — святителя Емилиана; преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.
- 9 августа — апостола Матфея.
- 10 августа — священномученика Лаврентия, архидиакона.
- 11 августа — священномученика Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских.
- 12 августа — мучеников Фотия и Аникиты.
- 13 августа — отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника.
- 14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея; перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского; последний день Успенского поста.
- 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
- 16 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
- 17 августа — священномученика Мирона; преподобного Алипия, иконописца Киево-Печерского.
- 18 августа — мучеников Флора и Лавра.
- 19 августа — мученика Андрея Стратилата.
- 20 августа — пророка Самуила.
- 21 августа — апостола от 70-ти Фаддея; преподобного Авраамия Трудолюбивого, Печерского.
- 22 августа — мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и других.
- 23 августа — отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; священномученика Иринея Лионского.
- 24 августа — священномученика Евтихия.
- 25 августа — апостола Тита; перенесение мощей апостола Варфоломея.
- 26 августа — мученика Ипполита; священномученика Иринея Сирмийского.
- 27 августа — преподобного Пимена Великого; преподобных Кукши и Никона Киево-Печерских.
- 28 августа — преподобного Моисея Мурина; Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Дальних пещерах; обретение мощей преподобного Иова Почаевского.
- 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя; поминовение погибших защитников Украины.
- 30 августа — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла, патриархов Константинопольских.
- 31 августа — положение Честного пояса Пресвятой Богородицы.
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