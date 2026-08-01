В августе 2026 года церковный календарь отмечен рядом больших праздников и днями памяти святых, которых православные верующие чтят на протяжении месяца.

Важнейшими событиями месяца являются Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Кроме того, 29 августа в Украине традиционно чтят память погибших защитников Украины.

Факты ICTV собрали церковный календарь на август 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников приведены по новоюлианскому календарю.

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Церковные праздники в августе 2026 года

1 августа — Изнесение Честного Креста (Маковея); мучеников Маккавеев; начало Успенского поста.

2 августа — перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана; обретение мощей праведников Никодима, Гамалиила и Авива.

3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

4 августа — семи отроков Ефесских; преподобномученицы Евдокии.

5 августа — предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния.

6 августа — Преображение Господне .

. 7 августа — попразднство Преображения Господня; преподобномученика Дометия; преподобных Пимена Многоболезненного, Пимена Постника и Меркурия Киево-Печерских.

8 августа — святителя Емилиана; преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.

9 августа — апостола Матфея.

10 августа — священномученика Лаврентия, архидиакона.

11 августа — священномученика Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских.

12 августа — мучеников Фотия и Аникиты.

13 августа — отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника.

14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея; перенесение мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского; последний день Успенского поста.

15 августа — Успение Пресвятой Богородицы .

. 16 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

17 августа — священномученика Мирона; преподобного Алипия, иконописца Киево-Печерского.

18 августа — мучеников Флора и Лавра.

19 августа — мученика Андрея Стратилата.

20 августа — пророка Самуила.

21 августа — апостола от 70-ти Фаддея; преподобного Авраамия Трудолюбивого, Печерского.

22 августа — мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и других.

23 августа — отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; священномученика Иринея Лионского.

24 августа — священномученика Евтихия.

25 августа — апостола Тита; перенесение мощей апостола Варфоломея.

26 августа — мученика Ипполита; священномученика Иринея Сирмийского.

27 августа — преподобного Пимена Великого; преподобных Кукши и Никона Киево-Печерских.

28 августа — преподобного Моисея Мурина; Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Дальних пещерах; обретение мощей преподобного Иова Почаевского.

29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя; поминовение погибших защитников Украины .

. 30 августа — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла, патриархов Константинопольских.

31 августа — положение Честного пояса Пресвятой Богородицы.

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