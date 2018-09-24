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Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно заключен в российской колонии, стал почетным гражданином Парижа.

Об этом сообщила в Twitter мэр города Анна Идальго.

Муниципальный совет столицы Франции единогласно проголосовал за это решение.

Читайте: В поддержку Сенцова – французские активисты объявили голодовку

– Олег Сенцов стал почетным гражданином города Париж. Через несколько месяцев после того, как его портрет появился у мэрии города и многих муниципальных управ, мобилизация Парижа в поддержку режиссера продолжается, — написала Идальго.

Напомним, сегодня 134-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о “деле Сенцова”

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