Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно заключен в российской колонии, стал почетным гражданином Парижа.

Об этом сообщила в Twitter мэр города Анна Идальго.

Муниципальный совет столицы Франции единогласно проголосовал за это решение.

Читайте: В поддержку Сенцова – французские активисты объявили голодовку

– Олег Сенцов стал почетным гражданином города Париж. Через несколько месяцев после того, как его портрет появился у мэрии города и многих муниципальных управ, мобилизация Парижа в поддержку режиссера продолжается, — написала Идальго.

Je remercie le #ConseilDeParis qui a voté à l’unanimité l’attribution de la Citoyenneté d’Honneur de #Paris à Oleg #Sentsov. #Paris sera toujours aux côtés des défenseurs des libertés individuelles, de la liberté d’expression et de la démocratie. #FreeSentsov pic.twitter.com/2s2eU8jJSH — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 сентября 2018 г.

Le portrait d’Oleg #Sentsov est affiché sur la façade de la @mairie10paris en solidarité avec le cinéaste, en grève de la faim, emprisonné en Russie. Aujourd’hui, au #ConseildeParis nous le faisons citoyen d’honneur de @paris. pic.twitter.com/288CceJayV — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) 24 сентября 2018 г.

Напомним, сегодня 134-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о “деле Сенцова”