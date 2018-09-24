Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа

Український режисер Олег Сенцов, який незаконно ув’язнений у російській колонії, став почесним громадянином Парижа.

– Олег Сенцов став почесним громадянином міста Париж. Через кілька місяців після того, як його портрет з’явився у мерії міста і багатьох муніципальних управ, мобілізація Парижа в підтримку режисера триває, – написала Ідальго.

Муніципальна рада столиці Франції одноголосно проголосував за це рішення.

Про це повідомила у Twitter мер міста Ганна Ідальго.

Je remercie le #ConseilDeParis qui a voté à l’unanimité l’attribution de la Citoyenneté d’Honneur de #Paris à Oleg #Sentsov. #Paris sera toujours aux côtés des défenseurs des libertés individuelles, de la liberté d’expression et de la démocratie. #FreeSentsov pic.twitter.com/2s2eU8jJSH — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 сентября 2018 г.

Le portrait d’Oleg #Sentsov est affiché sur la façade de la @mairie10paris en solidarité avec le cinéaste, en grève de la faim, emprisonné en Russie. Aujourd’hui, au #ConseildeParis nous le faisons citoyen d’honneur de @paris. pic.twitter.com/288CceJayV — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) 24 сентября 2018 г.

Нагадаємо, сьогодні 134-й день голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці у РФ.

Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про “справу Сенцова”.