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Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа

Український режисер Олег Сенцов, який незаконно ув’язнений у російській колонії, став почесним громадянином Парижа.

Про це повідомила у Twitter мер міста Ганна Ідальго.

Муніципальна рада столиці Франції одноголосно проголосував за це рішення.

Читайте: На підтримку Сенцова – французькі активісти оголосили голодування

– Олег Сенцов став почесним громадянином міста Париж. Через кілька місяців після того, як його портрет з’явився у мерії міста і багатьох муніципальних управ, мобілізація Парижа в підтримку режисера триває, – написала Ідальго.

Нагадаємо, сьогодні 134-й день голодування українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці у РФ.

Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про “справу Сенцова”.

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