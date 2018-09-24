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От шпиля Солсберийского собора к Новичку. На чем прокололись российские шпионы

После длительного расследования британская полиция делает сенсационное заявление – бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери отравили российские спецслужбы. Их фамилии Боширов и Петров. После того как фото и видео свидетельства их пребывания в Великобритании во время покушения на Скрипалей появились в прессе – о них вспомнил сам Путин.

Ядовитая парочка призналась, что действительно находилась в Солсбери, но как туристы. На фото видно, что российские агенты выходят из самолета не вместе, а по очереди, а потом уже вместе едут в Лондон и селятся в гостинице Сити стей хотел. На следующий день они едут из Лондона в Солсбери, но в городе провели чуть больше часа и вернулись обратно. Поскольку испугались снега. Следствие считает, что это была разведка, а россияне называют это экскурсией.

Читайте: Отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек – The Times

На следующий день россияне снова едут в Солсбери. Они пошли именно к дому Скрипалей. Случайно перепутать маршруты просто невозможно. После распыления яда они пошли в сторону вокзала. Британская пресса назвала интервью предпринимателей средней руки, как назвали себя Петров и Боширов, откровенным кукишем, который Кремль показал Западу. Действительно, зачем было ломать эту комедию о двух геях в романтическом путешествии, которые решили посмотреть шпиль собора.

Романтическая парочка с суровыми лицами и смертельным ядом. По данным следствия семья Скрипалей отравилась прикоснувшись к двери, когда они вышли из дома и поехали на ужин. Отравилась новичком и местная жительница Дон Стерджесс. Она умерла. Боширов и Петров в день отравления вернулись из Солсбери в Лондон и сразу же поехали в аэропорт Хитроу. В 22.30 они вылетели обратно в Москву.

К слову, ранее Факты ICTV сообщали, что G7 требует от РФ раскрыть данные о Новичке

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