Після тривалого розслідування британська поліція робить сенсаційну заяву – колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку у Солсбері отруїли російські спецслужби. Їхні прізвища Боширов і Петров. Після того як фото та відео свідчення їх перебування у Британії під час замаху на Скрипалів з’явились у пресі – про них згадав сам Путін.



Отруйна парочка зізналася, що дійсно перебувала у Солсбері, але як туристи. На фото видно, що російські агенти виходять з літака не разом, а по черзі, а потім вже разом їдуть у Лондон і селяться у готелі Сіті стей хотел. Наступного дня вони їдуть з Лондона у Солсбері, але у місті провели трохи більше години і повернулись назад. Оскільки злякались снігу. Слідство вважає, що це була розвідка, а росіяни називають це екскурсією.

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Наступного дня росіяни знову їдуть у Солсбері. Вони пішли саме до будинку Скрипалів. Випадково переплутати маршрути просто не можливо. Після розпилення отрути вони пішли в бік вокзалу. Британська преса назвала інтерв’ю підприємців середньої руки, як назвали себе Петров і Боширов, відвертим кукішем, який Кремль показав Заходу. Дійсно, навіщо було ламати цю комедію про двох геїв у романтичній подорожі, які вирішили подивитись шпиль собору.

Романтична парочка із суворими обличчями і смертельною отрутою. За даними слідства родина Скрипалів отруїлась доторкнувшись до дверей, коли вони вийшли з будинку і поїхали на вечерю. Отруїлись новачком і місцева жителька Дон Стерджес. Вона померла. Боширов і Петров у день отруєння повернулись із Солсбері у Лондон і одразу ж поїхали в аеропорт Хітроу. О 22.30 вони вилетіли назад в Москву.

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