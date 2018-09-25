Авария Ил-20 в Сирии Россия вновь дорисовывала “доказательства” в фотошопе

После того, как Россия представила новые “доказательства” о причастности Израиля к крушению Ил-20, их быстро раскритиковали в соцсетях.

Экс-депутат Госдумы РФ, военный летчик в отставке Виктор Алкснис в деталях расписал, почему новые “доказательства” о причастности Израиля к крушению Ил-20 являются ложными, сообщает Апостроф.

– Я смотрю на фотографию экрана С-400 и вижу в центре экрана цель зеленого цвета и соответственно это самолет Ил-20, обозначенный номером 007. Чуть правее и ниже другая цель, окрашенная в красный цвет, она подписана ЗУР С-200 №158Б. Левее отметки Ил-20 и чуть выше отметка цели, тоже не отвечающей на запрос системы госопознавания, окрашенная в красный цвет и подписанная F-16 ВВС Израиля № 149. Передо мной три главных фигуранта трагедии, произошедшей 17 сентября. По своим геометрическим размерам самым большим был самолет Ил-20, затем F-16, а самые маленькие геометрические размеры были у ракеты 5В21А (5В28), – написал Алкснис.

По его словам, самая большая отметка на экране у самой маленькой по своим геометрическим размерам ракеты, а значит ее ЭПР самая большая. У Ил-20 и А-16 отметки же практически одинаковые, а это значит, что их ЭПР в 2 раза меньше, чем у ракеты, а такого быть не может.

– И тогда я начинаю подозревать, что есть такая чудесная программа под названием Photoshop и не ее ли следы мы видим на этой фотографии? Ведь и на другой фотографии уже другого индикатора опять ЭПР ракеты 5В21А (5В28) в два раза больше чем ЭПР Ил-20 и F-16, – добавил летчик.

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Ранее сообщалось, что российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими был случайно сбит ПВО правительственных сил Сирии.