Аварія Іл-20 у Сирії: Росія знов домалювала “докази” у фотошопі

Після того, як Росія представила нові “докази” про причетність Ізраїлю до аварії Іл-20, їх швидко розкритикували у соцмережах.

Екс-депутат Держдуми РФ, військовий льотчик у відставці Віктор Алксніс в деталях розписав, чому нові “докази” щодо причетності Ізраїлю до катастрофи Іл-20 є помилковими, повідомляє Апостроф.

– Я дивлюся на фотографію екрану С-400 і бачу в центрі екрану ціль зеленого кольору і відповідно це літак Іл-20, позначений номером 007. Трохи правіше і нижче інша ціль, пофарбована у червоний колір, вона підписана ЗУР С-200 №158Б. Лівіше позначки Іл-20 і трохи вище відмітка цілі, яка теж не відповідає на запит системи держрозпізнавання, пофарбована у червоний колір і підписана F-16 ВПС Ізраїлю №149. Переді мною три головних фігуранти трагедії, що сталася 17 вересня. За своїми геометричними розмірами найбільшим був літак Іл-20, потім F-16, а найменші геометричні розміри були у ракети 5В21А (5В28), – написав Алксніс.

За його словами, найбільша відмітка на екрані у найменшої за своїми геометричними розмірами ракети, отже її ЕПР найбільша. В Іл-20 та А-16 позначки ж практично однакові, а це значить, що їхня ЕПР в 2 рази менша, ніж у ракети, а такого бути не може.

– І тоді я починаю підозрювати, що є така чудова програма під назвою Photoshop і чи не її сліди ми бачимо на цій фотографії? Адже й на іншій фотографії вже іншого індикатора знову ЕПР ракети 5В21А (5В28) в два рази більше ніж ЕПР Іл-20 та F-16, – додав льотчик.

Читайте: Втрати РФ в Сирії: СБУ опублікувала досьє на знищених вагнерівців



Раніше повідомлялося, що російський літак-розвідник Іл-20 з 14 військовослужбовцями був випадково збитий ППО урядових сил Сирії.