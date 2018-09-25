Санкции США: под удар попали еще 12 компаний РФ

Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра США, от 26 сентября 2018 года санкции должны будут вступить в силу, передает Европейская правда.

Российским предприятиям, которые попали в список, фактически закрывают легальный доступ к американским товарам и технологиям. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

Научно-исследовательский институт Вектор, научно-производственное предприятие (НПП) Гамма, компания Сайрус Системс и группа компаний Инфотекс обвиняются в том, что они способствовали злонамеренной деятельности РФ в киберпространстве.

Научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос и компания Дайвтехносервис обвиняются в оказании поддержки военно-морскому флоту России и поставках военным оборудования.

Дайвтехносервис в июне 2018 года внесли в список санкций Минфина США. Тогда заявлялось, что компания поставляет спецслужбам России оборудование для подводных работ, создает угрозу коммуникациям, связывающие США с Европой.

Еще пять российских компаний – Аэрокомпозит, Обнинске научно-производственное предприятие Технология, конструкторское бюро Авиадвигатель, научно-производственная корпорация Системы прецизионного приборостроения (АО НПК СПП ) и Воронежский НИИ Вега- внесены в черный список Минторга США за поддержку деятельности российских компаний военной аэрокосмической отрасли.

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Кроме того, в список санкций включена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но и в Минске и Тегеране. Причиной введения санкций в отношении Nilco названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ракетной программе.

Как сообщалось, санкционный список США пополнили имена 33 граждан России.