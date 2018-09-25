PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Санкции США: под удар попали еще 12 компаний РФ/

Санкции США: под удар попали еще 12 компаний РФ

Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

Санкції проти Росії

Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра США, от 26 сентября 2018 года санкции должны будут вступить в силу, передает Европейская правда.

Российским предприятиям, которые попали в список, фактически закрывают легальный доступ к американским товарам и технологиям. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

Научно-исследовательский институт Вектор, научно-производственное предприятие (НПП) Гамма, компания Сайрус Системс и группа компаний Инфотекс обвиняются в том, что они способствовали злонамеренной деятельности РФ в киберпространстве.

Научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос и компания Дайвтехносервис обвиняются в оказании поддержки военно-морскому флоту России и поставках военным оборудования.

Дайвтехносервис в июне 2018 года внесли в список санкций Минфина США. Тогда заявлялось, что компания поставляет спецслужбам России оборудование для подводных работ, создает угрозу коммуникациям, связывающие США с Европой.

Еще пять российских компаний – Аэрокомпозит, Обнинске научно-производственное предприятие Технология, конструкторское бюро Авиадвигатель, научно-производственная корпорация Системы прецизионного приборостроения (АО НПК СПП ) и Воронежский НИИ Вега- внесены в черный список Минторга США за поддержку деятельности российских компаний военной аэрокосмической отрасли.

Читайте: У США есть данные о российских военных на Донбассе

Кроме того, в список санкций включена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но и в Минске и Тегеране. Причиной введения санкций в отношении Nilco названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ракетной программе.

Как сообщалось, санкционный список США пополнили имена 33 граждан России.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Генассамблея ООН подняла на смех речь Трампа
Химическое оружие и гранатомет не страшны. Трамп показал новый лимузин
Бэтмен VS Супермен? Что надо знать о комиксах и кто первый таинственный супергерой
Іран
ЕС создаст институт для обхода санкций против Ирана
У США есть данные о российских военных на Донбассе
Россия обязана освободить Сенцова – Волкер
Самолет-разведчик ВВС США вылетел к Керченскому проливу
США усложнят выдачу виз и грин-карт
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка