У США есть данные о российских военных на Донбассе

Соединенные Штаты располагают информацией о российской армии на территории Донбасса.

Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью Эхо Москвы.

– У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники, – рассказал он.

Волкер также отметил, что США делали таким же образом в других местах, где использовали подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США.

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– Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия, – отметил спецпредставитель.

Напомним, США внесли в черный список 33 гражданина России, связанных со сферами обороны и разведки.

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