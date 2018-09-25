PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / У США есть данные о российских военных на Донбассе/

У США есть данные о российских военных на Донбассе

Соединенные Штаты располагают информацией о российской армии на территории Донбасса.

Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью Эхо Москвы.

– У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники, – рассказал он.

Волкер также отметил, что США делали таким же образом в других местах, где использовали подрядчиков в качестве дополнения к военным операциям США.

Читайте: Россия обязана освободить Сенцова – Волкер

– Осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия, – отметил спецпредставитель.

Напомним, США внесли в черный список 33 гражданина России, связанных со сферами обороны и разведки.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Іран
ЕС создаст институт для обхода санкций против Ирана
Война на Донбассе: боевики обстреливают ВСУ из крупного калибра и БМП
Волкер объяснил, почему РФ ответственна за крушение MH-17
Россия обязана освободить Сенцова – Волкер
В Нигерии пираты похитили 12 моряков, среди них 3 украинца
В Украине подорожает алкоголь – новые цены
Пуля попала в легкое в районе сердца. Мне давали 2% на выживание – “киборг” о боях в ДАП
Стреляют в ногу и устраивают “сафари” – как воюют боевики ОРДЛО
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка