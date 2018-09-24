Россия обязана освободить Сенцова – Волкер

Доказательства вины Олега Сенцова не убедительны. И, как минимум, в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи, украинского режиссера следует освободить с учетом его состояния.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Эхо Москвы.

– Олег Сенцов находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки. Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны, – сказал он.

Волкер призвал не злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками.

– А что касается терроризма, да, мы очень обеспокоены терроризмом на глобальном уровне и разделяем эту обеспокоенность с Россией, но давайте не будем злоупотреблять ярлыком терроризма для борьбы с политическими противниками, когда власти говорят: они террористы, поэтому мы их арестуем, – ответил Волкер на вопрос о том, почему США “защищает террориста” Сенцова.

Напомним, сегодня 134-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о “деле Сенцова”

Фото: Dreamstime