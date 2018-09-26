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Забастовка сотрудников Ryanair: отменены почти 200 рейсов

Сотрудники лоукостера Ryanair в Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Италии и Германии объявили о проведении 28 сентября очередной забастовки.

Ryanair

Из-за этого уже отменены 190 рейсов, свои планы пришлось менять 30 тыс. пассажиров, сообщает ВВС.

Бортпроводники Ryanair требуют улучшения условий труда и повышения зарплат.

Читайте: Ryanair вводит ограничения на провоз ручной клади

К слову, ирландский лоукостер Ryanair планирует в 2019 году запустить из Польши 17 новых рейсов, семь из которых – в Украину (Киев и Львов).

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