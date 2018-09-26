Страйк співробітників Ryanair: скасовані майже 200 рейсів

Співробітники лоукостера Ryanair в Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Італії та Німеччини оголосили про проведення 28 вересня чергового страйку.
Через це вже скасовані 190 рейсів, свої плани довелося міняти 30 тис. пасажирів, повідомляє ВВС.
Бортпровідники Ryanair вимагають поліпшення умов праці та підвищення зарплат.
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До слова, ірландський лоукостер Ryanair планує у 2019 році запустити з Польщі 17 нових рейсів, сім з яких – в Україну (Київ і Львів).
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