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МВФ дает неутешительный прогноз курса валют

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предупредила о возможности ухудшения прогноза роста мировой экономики.

Крістін Лагард

Об этом она заявила журналистам в Вашингтоне, пишет агентство Bloomberg.

– Шесть месяцев назад я указала на облака риска на горизонте. Сегодня некоторые из этих рисков начали реализовываться, – сказала директор-распорядитель МВФ.

Среди таких рисков Лагард назвала протекционистскую риторику, которая начала превращаться в “реальные торговые барьеры”, а также усиленное давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара и ужесточением денежно-кредитной политики.

Еще в июле МВФ ожидал, что ВВП вырастет на 3,9% в этом году.

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Напомним, в сентябре МВФ прогнозировал рост ВВП в Украине на 50% в ближайшие 5 лет.

ФотоGetty Images

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