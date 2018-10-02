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МВФ дає невтішний прогноз курсу валют

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард попередила про ймовірність погіршення прогнозу зростання світової економіки.

Крістін Лагард

Про це вона заявила журналістам у Вашингтоні, пише агентство Bloomberg.

– Шість місяців тому я вказала на хмари ризику на горизонті. Сьогодні деякі з цих ризиків почали реалізовуватися, – сказала директор-розпорядник МВФ.

Серед таких ризиків Лагард назвала протекціоністську риторику, яка почала перетворюватися в “реальні торгові бар’єри”, а також посилений тиск на ринки, що розвиваються, викликане зміцненням долара і жорсткістю грошово-кредитної політики.

Ще у липні МВФ очікував, що ВВП зросте на 3,9% цього року.

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Нагадаємо, у вересні МВФ прогнозував зростання ВВП в Україні на 50% у найближчі 5 років.

Фото: Getty Images

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