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Лед и сугробы: Италию засыпал град

На северо-запад Италии обрушилась стихия. Прибрежные районы Лигурии засыпало градом.

На северо-западе Италии выпал сильный град. Всего за пару часов дороги засыпало толстым шаром льда, но из-за высокой температуры все быстро растаяло и превратилось в кашу.

Читайте: Румынию засыпало снегом

Местами осадков было так много, что с трудом передвигались машины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а температура воздуха опустилась до 4 градусов мороза.

Видео: YtNature

Фото: скриншот из видео

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