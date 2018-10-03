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Лід і замети: Італію засипало градом

На північний-захід Італії обрушилася стихія. Прибережні райони Лігурії засипало градом.

На північному заході Італії випав сильний град. Всього за пару годин дороги засипало товстим шаром льоду, але через високу температуру все швидко розтануло і перетворилося в кашу.

Читайте: Румунію засипало снігом

Місцями опадів було так багато, що вавтомобілям було важко пересуватися.

Раніше Факти ICTV писали, що в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг, а температура повітря опустилася до 4 градусів морозу.

Відео: YtNature

Фото: скріншот з відео

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