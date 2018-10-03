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Отравление Скрипаля: турецкие СМИ узнали в подозреваемом известного киллера

Подозреваемый в отравлении Скрипаля полковник ГРУ Анатолий Чепига (Руслан Боширов), скорее всего, является убийцей чеченского полевого командира Абдулвахида Едельгириева.

Анатолій Чепіга

Об этом сообщает турецкое информагентство Haber Turk.

По данным издания, инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году.

Чепига якобы участвовал в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.

Читайте: Отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек – The Times

Напомним, Руслан Боширов и Александр Петров — главные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Фото: скрин видео Haber Turk

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